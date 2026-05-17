Les archéologues ont découvert un vaste éventail de mystérieuses munitions provoquant de gros dommages en fouillant un champ de bataille antique en Ecosse. Les rayons X leur ont permis de déterminer que ces munitions ont été tirées à partir d'une arme inconnue, ressemblant à un vrai fusil d'assaut.

En 2015, des archéologues ont fouillé un champ de bataille antique en Ecosse et ont découvert un vaste éventail de mystérieuses munitions. Les scientifiques ont pu déterminer les dommages causés à ces dernières grâce aux rayons X. Ils ont aflat que ces munitions ont été tirées depuis une arme inconnue, comparant son pouvoir à un véritable fusil d'assaut .

Les experts affirment que cet objet pourrait être plus précis et dévastateur que n'importe quelle autre arme utilisée à cette époque. Pour en prouver l'exactitude, ils tentent de reconstruire la « baliste à main ».

Sortie sur Netflix, 'Toi et tout le reste est' est la meilleure série coréenne de l'année. between dad and son', un thriller coréen, a été remarqué par de nombreux fans de Harlan Coben, et 'Memory of a Killer', une série avec Patrick Dempsey, reprendra une saison 2





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