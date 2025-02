Mystère d'une photo du cimetière de Biriatou

Une photo mystérieuse datant du week-end des 15 et 16 février 2025, issue des archives du Journal « Sud Ouest », nous invite à résoudre un puzzle. Que représente cette image, quand et où a-t-elle été prise ? Le cimetière de Biriatou, lieu de passage pendant la Seconde Guerre mondiale et au cœur de l'affaire Finaly en 1953, joue un rôle important dans cette énigme.

Voici une photo mystère datant du week-end des 15 et 16 février 2025, tirée de nos archives iconographiques qui couvrent le grand Sud-Ouest depuis les années 1930 et comprennent plus de 4 millions d'images, dont 191 « collectors » disponibles à l'achat sur notre site. Cette image nous intrigue! Que représente-t-elle, quand et où a-t-elle été prise ? Envoyez-nous vos réponses à : doc@sudouest.

fr ou par courrier postal à : Journal « Sud Ouest » - Service Documentation - 23 quai de Queyries - CS 20 001 - 33094 Bordeaux Cedex.Le cimetière de Biriatou a joué un rôle important pendant la Seconde Guerre mondiale, servant de lieu de passage avant la traversée de la frontière espagnole. Cet endroit est également au cœur d'une affaire qui a fait grand bruit au Pays basque en février 1953, date à laquelle cette photographie a été prise. L'affaire Finaly concerne Robert et Gérald Finaly, deux enfants juifs confiés à une institution catholique après la mort de leurs parents dans un camp de concentration nazi. Après la guerre, lorsque leur famille a tenté de les récupérer, on leur a imposé leur conversion au catholicisme. L'Église a caché les enfants au Pays basque espagnol.





sudouest / 🏆 67. in FR

