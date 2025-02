Mystère À Villefranche-De-Rouergue : Les Autopsies Des Britanniques Décèdés Ne Révèlent Rien

Les autopsies effectuées sur les corps de Andrew Searle et Dawn Kerr, retrouvés décédés dans leur maison à Villefranche-de-Rouergue, n'ont pas permis de lever le mystère sur leur décès. L'enquête se poursuit pour déterminer si le drame est le résultat d'un crime conjugal, d'un cambriolage qui a mal tourné ou de l'intervention d'un tiers.

Le mystère plane toujours sur les circonstances tragiques du décès d'Andrew Searle et Dawn Kerr, deux Britanniques retrouvés sans vie dans leur maison à Villefranche-de-Rouergue, dans l' Aveyron . Les deux autopsies réalisées lundi 10 février à l'institut médico-légal de Montpellier n'ont fait que confirmer les observations initiales faites sur place par le médecin légiste. Elles n'ont pas permis de dissiper les doutes ni de mettre fin aux spéculations qui s'agitent outre-manche.

L'affaire est d'autant plus troublante que les deux ressortissants britanniques, retraités et installés en Aveyron depuis cinq ans, étaient bien intégrés et appréciés du village, selon les témoignages des habitants. Dawn Kerr a reçu plusieurs coups portés au niveau du crâne, infligés par un objet contondant et tranchant. Aucune trace d'agression sexuelle n'a été découverte. Quant à Andrew Searle, il est décédé par pendaison.Le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller, souligne que des examens complémentaires (anatomo-pathologiques et toxicologiques) sont en cours afin de déterminer précisément les circonstances du décès. L'enquête se poursuit également pour éclaircir si le drame résulte d'un crime conjugal suivi d'un suicide ou de l'intervention d'un tiers. Une enquête a été ouverte en flagrance du chef d'homicides volontaires. Initialement dirigée par la brigade de recherches de Villefranche-de-Rouergue, elle a été confiée à la section de recherche de Toulouse.Le parquet précise que Dawn Kerr présentait une plaie importante de la boîte crânienne. À proximité de la victime était découverte une boîte contenant des bijoux, mais aucun objet ou arme susceptible d'avoir causé les blessures. Andrew Searle, quant à lui, a été retrouvé pendu par une corde attachée à un radiateur, sans lésion de défense visible. La maison paraissait avoir été fouillée sommairement, de l'argent liquide étant retrouvé dans la chambre du couple. L'enquête est donc toujours en cours..





