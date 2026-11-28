Après neuf ans à la clinique du Parc, Myriam Harricane lance son restaurant Malba à Montpellier le 23 novembre 2026. Découvrez son parcours et sa nouvelle vie d'entrepreneure.

Myriam Harricane a officiellement tourné la page de sa carrière médicale pour entrer dans l'aventure de la restauration. Le 23 novembre 2026, la trentenaire a accueilli ses premiers clients dans son nouveau restaurant, Malba, situé dans le quartier dynamique de la gare Sud de France à Montpellier. Cette ouverture marque la fin de neuf années d'engagement intense en tant qu'aide-soignante dans le secteur hospitalier public et privé.

Une reconversion professionnelle maîtrisée et réfléchie

Myriam Harricane a passé neuf ans au service des patients, principalement en bloc opératoire à la clinique du Parc. Son départ s'est effectué de manière structurée, avec son dernier jour de travail en tant qu'aide-soignante datant du 4 janvier 2026. Cette transition ne fut pas un coup de tête, mais le aboutissement d'une volonté ancienne. Elle affirmait ne pas vouloir exercer ce métier toute sa vie et avoir toujours envisagé un changement vers l'âge de 35 ans.

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Les racines familiales et les expériences hospitalières

L'intérêt de Myriam Harricane pour les soins trouve ses origines dans son environnement familial. Sa grand-mère travaillait comme lingère à la clinique Clémentville, et sa sœur jumelle, Sonia, partageait ses curiosités d'enfance dans les couloirs de l'établissement. Les souvenirs liés à son arrière-grand-mère diabétique et aux infirmières ont également marqué son parcours professionnel.

Ses stages en cancérologie au Val d'Aurelle et en psychiatrie à Rech ont consolidé ses choix. La clinique du Parc, à Castelnau-le-Lez, est devenue son lieu de prédilection pendant neuf ans. Elle y a travaillé en chirurgie orthopédique, en soins continus et en réanimation pendant la pandémie de Covid. Elle se souvient d'interventions insolites, comme l'extraction d'un morceau de pomme coincé dans la trachée d'une patiente, ou de moments dramatiques survenus pendant la crise sanitaire.

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Le projet Malba et le soutien de Jordan Lechuga

Le nouveau projet de Myriam Harricane s'appuie sur le soutien de son compagnon, Jordan Lechuga. Ils sont ensemble depuis sept ans et fiancés. Jordan Lechuga évolue déjà dans le secteur de la restauration à Montpellier avec des affaires bien établies. Initialement, l'idée était de créer une brasserie dans le quartier de Cambacérès. Cependant, la proximité de la halle Nova et le futur quartier d'affaires ont conduit à une évolution du concept vers une offre plus haut de gamme.

Le restaurant Malba doit son nom à la fois à Myriam et à leur fille, Alba. La décoration reflète les origines espagnoles de sa mère et algériennes de son père. Myriam Harricane endosse désormais le rôle de cheffe d'entreprise, gérannt le recrutement, les factures et la gestion de son équipe. Elle a pris ses responsabilités avec enthousiasme dès la semaine précédant l'ouverture officielle en novembre 2026.

Impacts économiques et perspectives d'avenir

L'ouverture du restaurant Malba s'inscrit dans le développement économique du secteur de la gare Sud de France. Ce quartier est appelé à accueillir des milliers d'actifs dans les prochaines années, avec l'implantation prévue du siège du Crédit Agricole et de la CCI. Cette dynamique offre un contexte favorable pour une restauration de qualité.

Myriam Harricane considère cette aventure comme un nouveau départ. Elle ne s'interdit pas de futurs changements professionnels dans neuf ans, laissant ouverte la porte à d'autres évolutions. Son histoire illustre la réussite d'une reconversion professionnelle réussie, alliant passion personnelle et opportunités de marché dans une ville en pleine expansion comme Montpellier.