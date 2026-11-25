L'Atelier Tuffery de Florac reçoit le prix Degas de la Société des lettres, sciences et arts de la Lozère pour la renaissance du jeans local et l'utilisation de laine mérinos.

Myriam et Julien Tuffery, dirigeants de l' Atelier Tuffery basé à Florac, ont été sélectionnés par les administrateurs de la Société des lettres, sciences et arts de la Lozère pour recevoir le prix Degas cette année. Cette distinction honorifique récompense leur initiative audacieuse en matière de fabrication de jeans et d'habillement lozérien, ainsi que leur engagement envers la valorisation des ressources locales.

La cérémonie officielle de remise de la statuette est prévue pour le 15 décembre. L'œuvre originale, propriété exclusive de la Société des lettres, est actuellement conservée au musée du Gévaudan situé à Mende, servant de symbole prestigieux pour récompenser les initiatives locales majeures.

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Héritage historique du prix et lauréat

La Société des lettres, sciences et arts de la Lozère, fondée par Jean-Antoine Chaptal il y a plus de deux siècles, a pour mission constante de promouvoir le développement local. Jean-Antoine Chaptal, considéré comme le père de l'industrialisation de la France sous le Premier Empire et restaurateur des chambres de commerce et d'industrie, a établi une tradition de reconnaissance qui perdure depuis plus d'un siècle.

Le prix Degas célèbre chaque année des figures marquantes de la région. En 2017, la ville de Florac avait été distinguée à travers l'historien conteur Roger Lagrave. L'année suivante, en 2018, la statuette est revenue aux viticulteurs Sylvain Gachet, Elisabeth Boyer et Bertrand Servières d'Ispagnac, récompensant leur rôle dans la résurrection du vignoble lozérien sur les rives du Tarn. En 2023, la plasticienne Isabelle Jarousse avait été honorée, suivie en 2024 par le scientifique Roman Chabanon spécialisé en cancérologie, et Samuel Caldier pour sa biographie d'Henri Bourrillon en 2025.

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Stratégie de production locale et laine mérinos

Myriam et Julien Tuffery représentent la quatrième génération de fabricants de jeans au cœur des Cévennes. Ils ont fait le choix stratégique de réintroduire la laine lozérienne dans la fabrication de leurs vêtements, marquant une étape supplémentaire dans l'utilisation de matières premières de proximité et le respect des circuits courts.

L'Atelier Tuffery mise spécifiquement sur la laine locale pour tisser ses jeans. Pour garantir la qualité et la durabilité de cette matière première, l'entreprise a pris l'initiative d'élever son propre troupeau de brebis mérinos, assurant ainsi une traçabilité totale dès l'élevage jusqu'à la confection finale.

Structure de l'entreprise et reconnaissance EPV

Depuis l'ouverture de son bel atelier de fabrication à Florac en 2017, l'entreprise emploie quarante-cinq salariés. Cette structure industrielle intègre directement deux bergers dédiés à l'élevage du troupeau ovin, créant un lien fort entre l'activité manufacturière et l'agriculture locale.

La qualité de leur travail et leur ancrage territorial ont conduit à l'obtention du label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Cette reconnaissance officielle souligne l'excellence artisanale et industrielle de l'entreprise, qui complète son activité locale par deux magasins situés à Montpellier et à Paris.

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Impact sur la制造业 lozérienne et avenir

Le jury a choisi cette fois de distinguer l'activité manufacturière lozérienne à travers l'exemplaire initiative de Myriam et Julien Tuffery. Leur parcours est présenté comme une preuve que la production industrielle locale peut être relancée avec courage et créativité, sauvegardant un savoir-faire qui était sur le point de disparaître.

La récompense du travail de plusieurs générations est également symbolisée par le titre de chevaliers de l'Ordre national du mérite récemment décerné aux deux lauréats. Cette distinction s'inscrit dans une belle continuité historique, affirmant que la région maintient sa dynamique de valorisation de son patrimoine industriel et artisanal unique.