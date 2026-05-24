MyPokerSeries, une nouvelle application web qui permet aux amateurs de Las Vegas et des WSOP de jouer en direct et de suivre les dernières actualités et tournois du poker.

MyPokerSeries, la nouvelle App Web pour les amoureux de Las Vegas et des WSOP. Salette et Erwan Mevel, ses fondateurs, nous explique tout – 24/05Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker.

Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! L’intégrale du RMC Poker Show du 24/05 avec Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, Mathieu Choffardet, 2ème de l'IPO San Remo, et Stéphane Salette et Erwan Mevel, fondateurs de MyPokerSeries Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois...

Votre rendez-vous poker, sur RMC ! Hugues Mazerolle, vainqueur du Main Event de l'Estoril Poker Fest pour 100.000€, a mis 8 bullets avant de s'imposer – 24/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Il a frappé un grand coup ! Mathieu Choffardet, sous ses nouvelles couleurs Texa Poker, termine 2ème de l'IPO San Remo pour près de 180.000€. Il raconte – 24/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois...

Votre rendez-vous poker, sur RMC ! Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

L’intégrale du RMC Poker Show du 17/05/2026 avec le tennisman Benoit Paire, David Djian (restaurateur et 3ème de l'EPT Monte-Carlo pour plus de 350.000 euros) et Nicolas Burtin, interdit de jeu pendant 3 ans et qui revient en forme Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

David Djian, restaurateur passionné de poker depuis très longtemps et petit neveu de Gilbert Gross, réussit le plus gros deeprun de sa vie en terminant 3ème du Main Event de l'EPT Monte-Carlo pour 368.750 euros – 17/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Benoit Paire, l'enfant terrible du tennis français s'est mis au poker à l'occasion de l'EPT Monte-Carlo. Entre balles jaunes et cartes, il raconte son sejour sur le Rocher – 17/05 Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Tous les dimanches à minuit, Daniel Riolo propose une heure de show en direct avec Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC ! L'intégrale du brunch de Stephen du dimanche 24 mai 2026 - 13h/15





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