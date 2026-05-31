Mylène Jampanoï publie Léna, un roman autobiographique co‑écrit avec Samuel Massilia

Après une carrière cinématographique marquée, l'actrice Mylène Jampanoï dévoile son premier roman, Léna, inspiré de son adolescence entre Aix‑en‑Provence et Marseille. Co‑écrit avec le journaliste Samuel Massilia, le livre explore les zones d'ombre d'une enfance marquée par la violence, offrant une profondeur que le scénario ne permettait pas.

Mylène Jampanoï , actrice française connue pour ses collaborations avec Olivier Marchal, Clint Eastwood et Xavier Dolan, a franchi une nouvelle étape artistique en publiant son premier roman, Léna, co‑écrit avec le journaliste Samuel Massilia .

Le récit puise à plus de soixante‑dix pour cent dans l'enfance de l'auteure, partagée entre les villes d'Aix‑en‑Provence et de Marseille, et raconte l'histoire d'une petite fille livrée à elle‑même qui, jusqu'au baccalauréat, se débat avec l'illusion et la réalité. L'ouverture du livre, placée à la cinquième page, décrit une nuit d'hiver 1983 dans un HLM d'Aix‑en‑Provence : un homme lance une hachette en direction de sa fille de trois ans, la mère subit dix‑neuf points de suture, le père s'enfuit au Canada sous un autre nom, et la petite devient Léna.

Cette scène dramatique est non seulement le point de départ du roman, mais aussi le reflet d'une expérience vécue par Mylène Jampanoï elle‑même, qui a transformé ce souvenir douloureux en une œuvre littéraire. Après deux décennies de carrière cinématographique, l'actrice aixoise a choisi le format romanesque pour explorer des aspects que le scénario traditionnel ne pouvait pas saisir.

Formée à la Fémis en 2017 sur la scénarisation, elle avait initialement envisagé de porter l'histoire à l'écran, mais les contraintes budgétaires - trois millions d'euros requis - et l'épidémie de Covid‑19 ont interrompu le projet. Le livre a ainsi offert un espace où les zones d'ombre des personnages pouvaient être développées en profondeur, sans se limiter au protagoniste principal.

Jampanoï souligne que la forme romanesque lui a permis d'aborder des thématiques qu'elle s'était auparavant refusée à explorer dans un scénario, ouvrant ainsi une nouvelle dimension émotionnelle et psychologique à son œuvre. Le processus d'écriture s'est déroulé à distance, entre la Grèce, où résidait Mylène, et Aix‑en‑Provence, domicile de Samuel Massilia. Les deux auteurs ont entretenu des heures de conversations téléphoniques, partagé des photographies et des fragments de souvenirs afin de tisser le fil narratif.

Cette collaboration a reposé sur une confiance mutuelle et une volonté commune de restituer la complexité des paysages intérieurs d'une enfance marquée par la violence et la résilience. Léna, publié chez les éditions XYZ, se veut à la fois un témoignage intime et un rappel de l'importance de la mémoire collective, invitant le lecteur à réfléchir sur les effets durables des traumatismes familiaux et sur la capacité de l'art à transformer la souffrance en création.

Le roman s'inscrit ainsi dans le répertoire des œuvres contemporaines traitant de la violence domestique et de la reconstruction identitaire, tout en offrant à Mylène Jampanoï une nouvelle voix, loin du grand écran, mais tout aussi percutante





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