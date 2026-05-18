MV Hondius: pandémie d'hantavirus blanc à bord, le navire attend les Pays-Bas, l'OMS juge le risque sanitaire faible

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, a été amarré dans le port de Granadilla de Abona, en Espagne. Il est maintenant en préparation à Rotterdam, où les passagers et membres de son équipage doivent débarquer pour être placés en quarantaine.

Le navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, est amarré dans le port de Granadilla de Abona, sur l'île de Ténérife, dans les îles Canaries (Espagne), le 11 mai 2026.

Le bateau, qui devait accoster entre 10H00 (08H00 GMT) et 12H00 (10H00 GMT) avec le reste de son équipage, a suscité l'inquiétude mondiale à l'annonce début mai de l'apparition de ce foyer à son bord. Cet épisode d'hantavirus, virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique, a causé trois décès et contraint les autorités d'une vingtaine de pays à placer les cas suspects et contact sous surveillance ou quarantaine.

Le risque pour la santé publique a été réévalué à la lumière des informations les plus récentes disponibles, et le risque global reste faible, a réaffirmé l'OMS dans un bulletin d'évaluation publié au cours de la soirée dimanche. Plus de 120 passagers ont déjà débarqué aux Canaries le 10 mai, puis été rapatriés dans leur pays ou évacués vers les Pays-Bas. Les 27 derniers à bord, 25 membres d'équipage et deux soignants, doivent eux débarquer directement à Rotterdam.

Leur arrivée est préparée avec des mesures de contrôle et une quarantaine pour les passagers qui ont manifesté des symptômes ou qui ont besoin de soins. Un des passagers évacués, une Française de 65 ans, a été hospitalisée en urgence à Paris, sa contamination au hantavirus étant avérée. Deux autres personnes, de nationalité néerlandaise et anglaise, ont été évacuées aux Pays-Bas pour y subir des soins. Leur condition est jugée stable mais elles ont besoin d'un suivi médical.

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