Muslims Gather for Key Pilgrimage Stage in Extreme Heat

Over a million and a half Muslims are expected to pray on Mount Arafat, a key stage of the annual pilgrimage to Mecca, under scorching temperatures expected to exceed 45°C. The faithful have gathered to pray and recite the Quran on and around the 70-meter-high hill, where it is believed that Prophet Muhammad delivered his final sermon. Engineer Ahmed Abu Elezz, 35, is making his first pilgrimage wearing the two white sheets of cloth known as an ihram. He describes the feeling as indescribable. The pilgrimage, one of the five pillars of Islam, is expected to be completed by at least one Muslim in their lifetime if they can afford it. It involves a series of rites in and around Mecca and its surroundings.

Plus d'un million et demi de musulmans vont prier mardi sur le mont Arafat, pour l'étape phare du grand pèlerinage à La Mecque, sous des températures qui devraient dépasser les 45°C. Dès l'aube, les fidèles se sont rassemblés pour prier et réciter le Coran sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 kilomètres de La Mecque, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon.

Vêtu d'un ihram, deux couches de tissu blanc qui enveloppent le corps des hommes pendant leur pèlerinage, Ahmoud Abou Elezz marche vers le mont Arafat pour la première fois de sa vie.

'C'est un sentiment indescriptible', dit cet ingénieur égyptien de 35 ans, un sac à dos sur le dos et un parasol à la main. Des pèlerins musulmans prient sur le mont Arafat, étape phare du grand pèlerinage à La Mecque, le 26 mai 2026 en Arabie saoudite. Le site offrant peu ou pas d'ombre, les pèlerins sont directement exposés au soleil mordant du désert pendant de longues heures.

Des équipes médicales ont été déployées pour intervenir en cas de malaise tandis que des volontaires distribuent des parasols. Les fidèles se rendront ensuite à Muzdalifah, où ils ramasseront des cailloux afin de procéder à la symbolique 'lapidation du diable' mercredi.

Cette année, le début du hajj coïncide avec une intensification des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit régional qui a affecté les pays du Golfe, visés pendant des semaines par des drones et missiles iraniens, en représailles à l'attaque israélo-américaine du 28 février contre Téhéran. Certains pèlerins tunisiens disent que cet endroit est celui où le Seigneur rassemble la communauté des croyants, et nous rappelle que nous pouvons être réunis en tant que peuples.

Donald Trump a affirmé lundi que des pays à majorité musulmane, dont l'Arabie saoudite, 'devraient être obligés' de normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre d'un accord de paix, injectant une nouvelle dose d'incertitude dans les négociations. Le pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam, est censé être accompli par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

Il consiste en une série de rites codifiés sur plusieurs jours au coeur de La Mecque et dans ses environs. L'Arabie saoudite, qui abrite les sanctuaires les plus sacrés de l'islam à La Mecque et à Médine, génère des milliards de dollars chaque année grâce au hajj et à la Omra, le petit pèlerinage entrepris à d'autres moments de l'année. Que faire quand la température atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ?

Que faire au quotidien dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique ? Des citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter. Ici, la marche se décline de mille façons. Itinéraires gourmands, sentiers viticoles ou encore balades nocturnes sous les étoiles..





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