Musk tenant audience au Bureau ovale avec Trump

Une rencontre inhabituelle s'est déroulée mardi 11 février au Bureau ovale entre Donald Trump et Elon Musk. Musk, vêtu de noir et accompagné de son jeune fils, a semblé profiter de la proximité du pouvoir, s'exprimant sur les limogeages de milliers d'employés fédéraux et accusant de l'opacité dans le système. Il a également revendiqué le soutien populaire et affirmé avoir découvert des bénéficiaires de la Social Security âgés de 150 ans. Trump, en accord avec Musk, a signé un décret visant à renforcer la lutte contre la fraude à la Social Security.

Mardi 11 février, dans son Bureau ovale, le président républicain était certes assis à la place qui lui revient. Néanmoins, pendant près d’une heure, il a globalement laissé la lumière à son acolyte, chose ô combien inhabituelle pour Donald Trump . Trump a toléré la présence du bambin (pas trop dissipé) de Musk et a ri à ses blagues. Ils ont offert un front uni, se présentant comme deux chevaliers blancs à l’assaut d’une ville remplie d’opportunistes. Musk a tenu audience dans la cour de Trump.

Entièrement vêtu de noir, une casquette sombre Maga sur la tête et son jeune fils gigotant à côté de lui ou sur ses épaules, Musk semblait tout joyeux de se retrouver au sommet absolu du pouvoir, où il était sollicité pour justifier le limogeage de milliers d’employés fédéraux. Accusé d’opérer dans l’opacité, Elon Musk a jugé au contraire que les initiatives du Doge, son “ministère” de l’Efficacité gouvernementale, étaient d’une transparence remarquable. Revenant sur le soutien populaire qu’il prétendait avoir, l’homme le plus riche du monde n’a pas hésité à affirmer qu’il était là pour réaliser des économies et lutter contre la corruption. Dans un autre article, Elon Musk a assuré que ses collaborateurs avaient découvert des bénéficiaires des pensions de la Social Security (l’assurance-retraite publique) âgés de 150 ans. Le patron de Tesla et de SpaceX peut se prévaloir de l’appui réaffirmé du président Trump. Celui-ci a signé, mardi 11 février, un décret promettant de renforcer la lutte contre la fraude à la Social Security. « Toute personne qui touche des pensions à 150 ans est un fraudeur », a déclaré le président Trump lors de la signature du décret. Toutefois, la scène qui s’est jouée mardi après-midi dans le Bureau ovale était l’une des plus ébouriffantes à ce jour. Et les Français ? Vaste question. Ils oscillent entre des hauts et des bas. Pas mal de bas, en l’occurrence, après une année politique marquée par une dissolution surprise et un blocage inédit.





