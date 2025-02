Musk propose 97,4 milliards de dollars pour racheter OpenAI, une offre rejetée par Altman

Elon Musk a fait une offre hostile de rachat d'OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, déclenchant une nouvelle confrontation avec Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Musk affirme que son objectif est de ramener OpenAI à son état initial d'organisation à but non lucratif, tandis qu'Altman qualifie l'offre de « ridicule » et propose d'acheter X (ex Twitter) à Musk pour 9,74 milliards de dollars. Cette guerre entre les deux fondateurs d'OpenAI s'inscrit dans un contexte de désaccord sur le futur d'OpenAI et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Elon Musk , le milliardaire et entrepreneur technologique, a fait une offre hostile de 97,4 milliards de dollars pour acquérir OpenAI, l'organisation à l'origine de ChatGPT. Cette proposition, soumise lundi 10 février 2025, a ravivé les tensions entre Musk et Sam Altman , le patron d'OpenAI. Musk a affirmé que son offre vise à ramener « OpenAI à sa mission originelle d'organisation à but non lucratif dédiée au développement sûr et bénéfique de l'IA ».

Il a déclaré qu'il retirerait son offre si OpenAI abandonnait ses plans de conversion en une entité à but lucratif. Le conseil d'administration d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, a rejeté vendredi soir l'offre de rachat de 97,4 milliards de dollars d'un consortium dirigé par Elon Musk, déclarant que la startup n'est « pas à vendre ». Sam Altman a qualifié l'offre de « ridicule ». En réponse, Altman a proposé d'acheter X (ex Twitter) à Musk pour 9,74 milliards de dollars. Cet incident s'inscrit dans un contexte de conflit personnel et idéologique entre les deux hommes. L'offre d'achat non sollicitée lancée par Musk constitue la dernière initiative en date du patron de Tesla et SpaceX pour empêcher la startup qu'il a cofondée avec Sam Altman - mais qu'il a quittée en 2019 - de devenir une entreprise à but lucratif, alors qu'elle cherche à lever des capitaux pour rester en tête de la course à l'intelligence artificielle. Elon Musk a fondé par la suite une startup concurrente, appelée xAI. Après le départ de Musk en 2019, OpenAI a créé une branche à but lucratif qui a levé des milliards de dollars de fonds, ce qui a provoqué la fureur du milliardaire proche de Trump qui l'a accusée de trahir sa vocation initiale. Elon Musk et Sam Altman sont depuis à couteaux tirés et se répondent à coups de procédures en justice et de déclarations fracassantes sur les réseaux sociaux





