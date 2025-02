Musk et Niel : Une bagarre d'milliardaires avec des propos acerbes

Au cours d'un entretien sur Télématin, Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « complexe » et parfois « un connard ». La réponse d'Elon Musk a fait référence aux ennuis judiciaires passés de Xavier Niel pour proxénétisme. Cette mésentente entre les deux magnats a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux.

On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et visiblement, il ne garantit pas non plus les bonnes manières. Lundi, en marge de l'ouverture du Sommet sur l'IA à Paris, les milliardaires Elon Musk et Xavier Niel se sont échangés quelques « amabilités » par médias interposés. Invité de nos confrères de Télématin, le fondateur du groupe Iliad a décrit Elon Musk comme « le plus grand entrepreneur du monde », « complexe », et qui pouvait parfois être… « un connard ».

Pour justifier son propos, Xavier Niel a ajouté que Musk « a des positions tranchées, extrêmes, qui, parce qu'il est très intelligent, peut avoir une petite idée qu'il balance comme ça, mais qui peut s'avérer être une bêtise et qu'il traîne parce qu'il est obligé de la défendre. » La vidéo a été diffusée et repartagée à de nombreuses reprises sur le réseau X - propriété d’Elon Musk -. Et elle a fait réagir le nouveau membre du gouvernement américain, qui a répondu : « Ce type a été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostituées ! Mdr. » Mais de quoi parle-t-il ? Le milliardaire américano-canado-sud-africain fait sans doute référence à des ennuis judiciaires rencontrés par le fondateur de Free à partir de 2004. À l’époque, Xavier Niel a été mis en examen pour « proxénétisme aggravé et recel d’abus de biens sociaux ». Il a alors été placé en détention provisoire pendant un mois. Alors âgé de 37 ans, celui qui a initialement fait fortune dans le Minitel rose avant de se reconvertir sur le Net est actionnaire de plusieurs « peep-shows », un à Paris et deux à Strasbourg. Ces établissements emploient alors des groupes de prostitués et, selon un article de Libération de l’époque, l’un d’entre eux serait « l’équivalent d’un Eros Center »,­ sortes de maisons closes installées en Allemagne. D’où les accusations de proxénétisme. Xavier Niel et plusieurs autres parties prenantes sont aussi accusés de blanchir de l’argent en provenance des caisses de ces mêmes établissements. Xavier Niel est revenu à plusieurs reprises sur son mois en détention, expliquant que cela lui avait permis de faire de sport, de perdre 10 kilos et, surtout, de faire du tri dans ses amis. Ce qu’Elon Musk oublie de préciser, c’est que Xavier Niel a été lavé de l’accusation de proxénétisme par une ordonnance de non-lieu en août 2005. Son avocate à l’époque, Me Corinne Taby, avait affirmé que ses parts dans les établissements n’étaient qu’un « résidu » de ce qu’il faisait une quinzaine d’années auparavant. En revanche, Xavier Niel a été condamné en octobre 2006 à deux ans de prison avec sursis et 250.000 euros d’amende pour les autres charges qui pesaient contre lui





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Xavier Niel Sommet Sur L'ia Proxénétisme Affaire Judiciaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Xavier Niel traite Elon Musk de 'connard', Musk répond en le qualifiant de 'proxénète'L'homme d'affaires français Xavier Niel a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard » lors d'une émission de télévision, déclenchant une riposte acerbe du patron de X (ancien Twitter). Musk a accusé Niel d'avoir été « envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ».

Lire la suite »

Xavier Niel: Entre admiration et critique pour Elon MuskXavier Niel, fondateur de Free, a analysé la personnalité complexe d'Elon Musk, saluant son génie entrepreneurial tout en s'inquiétant de ses positions extrêmes. Niel a également partagé son optimisme quant au potentiel de l'IA en France.

Lire la suite »

Passe d'armes entre Xavier Niel et Elon Musk via médias interposésEgratigné et qualifié de «connard» par Xavier Niel lundi, Elon Musk n’a pas tardé à réagir sur le réseau social X, comme d’habitude, donnant lieu à une passe d’armes entre les deux patrons.

Lire la suite »

«Elon Musk est parfois un con***d», cingle Xavier NielInvité de France 2, le propriétaire de Free et du Monde n’a pas mâché ses mots contre Elon Musk qu’il estime pour son entrepreneuriat mais rejette ouvertement pour ses prises de position.

Lire la suite »

Xavier Niel, Elon Musk'ı 'Siktirici' olarak NitelendirdiXavier Niel, Elon Musk'ı 'dünyanın en büyük girişimcisi' olarak tanımlasa da, aynı zamanda onun 'connard' (siktirici) olduğunu da söyleyerek şaşırtıcı bir değerlendirme yaptı. Niel, Musk'ın 'keskin ve aşırı' görüşleri ve her fikrini savunmak zorunda hissetmesi nedeniyle bu yorumu yaptı. Ayrıca Musk'ın yapay zekâ gibi konularda yaptığı söylemlerin potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden de bahsetti.

Lire la suite »

Xavier Niel et Elon Musk s'entrechoquent dans une vive dispute sur XLe conflit entre les deux magnats des affaires français et américain a éclaté après des déclarations publiques hostiles. Xavier Niel, fondateur de Free, a qualifié Elon Musk de « peut-être parfois un connard », tandis que Musk a répondu en l'accusant de proxénétisme. Les deux hommes sont des concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec des investissements importants dans ce secteur.

Lire la suite »