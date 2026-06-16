Musique et diplomatie : l'arrivée des dirigeants du G7 mise en scène par l'Élysée

L'Élysée a accompagné l'arrivée des leaders du G7 de musiques évoquant leurs pays, de Céline Dion à l'hymne européen remixé, dans une stratégie de communication décalée.

Le sommet du G7 s'est ouvert lundi 15 juin à Évian -les-Bains, en Haute-Savoie, avec une mise en scène soigneusement orchestrée par la présidence française. Sur les réseaux sociaux d' Emmanuel Macron , chaque arrivée de dirigeant a été accompagnée d'un choix musical évoquant son pays, une initiative visant à ajouter une touche de légèreté et de connivence à un exercice diplomatique souvent très protocolaire.

Cette communication musicale a rapidement suscité l'attention, tant pour son originalité que pour les clins d'œil culturels qu'elle contenait. Ainsi, le Premier ministre canadien Mark Carney a fait son entrée sur un tube de Céline Dion, icône québécoise, tandis que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a été accueillie par un remix de Nxnja beats, fusion de musique électronique et de traditions nippones.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a quant à lui eu droit à un air de musique classique allemande revisité, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accompagnée du président du Conseil européen Antonio Costa, a bénéficié d'un remix métal de l'hymne européen par le groupe The CNK. Chaque séquence, filmée lors de la poignée de main officielle et de la photo avec Brigitte Macron, a été publiée sur les comptes du président français, offrant un aperçu décalé de ce rendez-vous international.

Cette stratégie de communication n'est pas anodine : elle s'inscrit dans une volonté de moderniser l'image de la diplomatie française et de capter l'attention d'un public jeune, habitué aux contenus viraux. Le président américain Donald Trump, lui-même adepte des montages sur les réseaux sociaux, a vu dans cette initiative une marque de connivence, même si les observateurs y ont aussi perçu un message politique.

Au-delà de l'anecdote musicale, le sommet d'Évian aborde des sujets brûlants comme la guerre en Ukraine, les tensions commerciales et l'intelligence artificielle, thèmes qui ont déjà provoqué des manifestations et des débats houleux. La mise en musique des arrivées n'a donc pas occulté les enjeux de fond, mais a offert une respiration dans un agenda chargé, renforçant l'idée que la diplomatie peut aussi passer par des symboles culturels partagés





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Emmanuel Macron Musique Réseaux Sociaux Évian

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Titanic : pourquoi personne ne voulait de My Heart Will Go On, le tube de Céline DionCe dimanche 14 juin 2026, TF1 propose aux téléspectateurs de redécouvrir Titanic. Le film culte de James Cameron, sorti en 1997 continue de fasciner, 29 ans plus tard, et la bande-son n’y est pas pour rien. Pourtant, le titre phare My Heart Will Go On, de Céline Dion a bien failli ne jamais voir le jour.

Read more »

Musique des forces aériennes : une formation singulière et presque unique en FranceLa Musique des forces aériennes de Bordeaux, formation de haut vol, est une unité musicale unique en France, rattachée à la Base aérienne 106 de Mérignac. Elle joue en configuration d'orchestre d'harmonie et se produit régulièrement dans son auditorium. Elle a joué pour les blessés de guerre le 11 juin et se produira mardi 16 pour les scolaires avec l'association Chante École.

Read more »

La musculation, sport favori des candidats à l’Elysée ?Le corps est l’un des principaux éléments de communication des responsables politiques

Read more »

Les collégiens brisent les barrières par la musique avec Marsatac SchoolSur scène, quelque 150 jeunes des collèges Stéphane-Mallarmé (13e), Henri-Barnier (16e) et Françoise-Duparc (4e) défilent devant un public de parents,...

Read more »