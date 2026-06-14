Musique des forces aériennes : une formation singulière et presque unique en France

La Musique des forces aériennes de Bordeaux, formation de haut vol, est une unité musicale unique en France, rattachée à la Base aérienne 106 de Mérignac. Elle joue en configuration d'orchestre d'harmonie et se produit régulièrement dans son auditorium. Elle a joué pour les blessés de guerre le 11 juin et se produira mardi 16 pour les scolaires avec l'association Chante École.

La Musique des forces aériennes en configuration d' orchestre d'harmonie , en répétition dans son auditorium au sein de la BA 106, le 8 juin. L'orchestre ambassadeur de l'armée de l'air a joué pour les blessés de guerre le 11 juin et se produira mardi 16 pour les scolaires avec l'association Chante École, au Pin Galant.

L'occasion d'un coup de projecteur sur cette formation singulière, rattachée à la Base aérienne 106 de Mérignac. Devant les clarinettes au premier rang, le chef de musique adjoint Ronan à la baguette, pour l'ouverture de 'Candide', de Leonard Bernstein





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