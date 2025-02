Muse réinvente le Walkman avec le M-132 WM : un hommage au rétro à prix accessible

La marque française Muse lance le M-132 WM, un baladeur audio à cassette qui rappelle le Walkman des années 80, mais avec des fonctionnalités modernes comme la connectivité Bluetooth et la recharge USB-C.

Il existe des objets qui marquent leur époque, des objets qui deviennent bien plus que de simples gadgets et s'intègrent dans l'imaginaire collectif. Le Walkman , né en 1979 sous l'égide de Sony, en est un exemple. Plus qu'un simple lecteur de cassettes, il était le symbole d'une révolution: celle de la musique nomade.

Quarante-cinq ans plus tard, alors que les souvenirs des années 80 flottent encore dans l'air, une marque française, Muse, ravive cette flamme avec une réinterprétation moderne et accessible : le M-132 WM, à seulement 50 euros. Une machine à remonter le temps, version 2025. Quand on tient ce petit objet entre les mains, difficile de ne pas ressentir un doux mélange de nostalgie et de curiosité. Revêtu d'un plastique au toucher doux, équipé de boutons qui évoquent des soirées passées à rembobiner des mixtapes, et arborant une dragonne orange en clin d'œil aux légendaires oreillettes en mousse des premiers Walkman, le M-132 WM réussit un équilibre délicat entre hommage et modernité. Mais ne vous y trompez pas : ce baladeur ne vit pas que dans le passé. La marque française l'a ancré dans le présent avec des fonctionnalités comme une connexion Bluetooth, qui permet d'écouter vos cassettes sur des casques ou des enceintes sans fil. Et, adieu les piles ! Une batterie rechargeable via USB-C alimente l'appareil, offrant environ cinq heures d'autonomie. Une petite révolution dans cet hommage au rétro. La cassette : un artefact qui refuse de mourir. Avant l'apparition du Walkman en 1979, écouter de la musique en déplacement relevait du défi. Cet appareil portable a non seulement démocratisé la musique nomade, mais il a aussi défini une époque. Les années 80 sont devenues indissociables de cette petite boîte qui, glissée dans une poche, ouvrait un monde de liberté sonore. Aujourd'hui, la cassette audio connaît un regain d'intérêt, notamment parmi la génération Z. Des artistes contemporains comme Taylor Swift, Billie Eilish ou encore Olivia Rodrigo, séduits par son charme vintage, proposent leurs albums sur ce support. Des séries comme Stranger Things et 13 Reasons Why ont aussi contribué à remettre les K7 sous les projecteurs, déclenchant une vague de curiosité et d'enthousiasme pour cette technologie oubliée. Pour certains, c'est un voyage nostalgique ; pour d'autres, une découverte presque mystique. Le phénomène dépasse même la simple curiosité. En 2022, les ventes de cassettes ont augmenté de 28% aux États-Unis, selon la Recording Industry Association of America (RIAA). Ce renouveau s'inscrit dans une tendance plus large, où les objets analogiques - du vinyle aux appareils photo instantanés - deviennent des symboles d'un mode de vie plus authentique et réfléchi. Un bijou abordable pour tous les âges. Avec un prix accessible, le M-132 WM de Muse s'adresse autant aux nostalgiques qu'aux curieux. Les plus âgés y verront une passerelle vers leurs souvenirs d'adolescence, se souvenant des heures passées à enregistrer des émissions de radio ou des messages personnels sur cassette. Les plus jeunes, eux, y trouveront un objet ludique et design, porteur d'une époque où la patience et la créativité étaient essentielles. En matière de design, Muse a su marier sobriété et élégance. Le baladeur arbore une façade minimaliste, dotée des incontournables boutons Play, Rewind et Stop. Sur le côté, on trouve une prise mini-jack 3,5 mm pour brancher un casque filaire, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge. La compatibilité Bluetooth élargit encore les possibilités : casques modernes, enceintes connectées ou même amplis hi-fi, tout y passe. Quand la modernité rencontre la nostalgie. Le M-132 WM ne se contente pas d'être un simple gadget. Il raconte une histoire. Celle d'une époque où l'on passait des heures à assembler des mixtapes, où l'attente faisait partie du plaisir, et où chaque note semblait gravée dans le temps. Ce retour ne se limite pas aux anciens adeptes du Walkman : il ouvre également la porte à de nouveaux usages. Vous pouvez désormais transformer une cassette en une expérience immersive sur un système audio moderne. C'est une leçon de résilience technologique. La marque tricolore propose ici bien plus qu'un produit : une immersion sensorielle et culturelle. À l'heure où tout est immédiat et numérique, ce baladeur invite à ralentir, à savourer et à renouer avec une époque où chaque moment comptait. Pour seulement 50 euros, le M-132 WM est une machine à voyager dans le temps abordable et irrésistible





