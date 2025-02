Muse Préparé à Renouveler son Contrat avec un Label Musical

Après une pause bien méritée suite à la tournée de leur dernier album, Will of the People, le groupe Muse se prépare à retourner en studio et à signer avec un label musical. Chris Wolstenholme, le bassiste, a partagé ces nouvelles dans un podcast récent, précisant que Muse pourrait continuer sa collaboration avec Warner ou explorer de nouvelles options.

Muse , bien qu'actuellement sans contrat avec une maison de disques, ne restera pas indépendant pour longtemps. Dans un récent épisode du podcast de Leona Graham, Chris Wolstenholme, le bassiste du groupe britannique, a partagé des informations encourageantes sur les projets futurs de Muse , notamment concernant leur prochain album. « On va signer avec un label, évidemment. Je pense qu'on va se mettre au travail sur le prochain disque bientôt », a déclaré Wolstenholme.

« Sur les derniers albums, on était avec Warner et on prolongeait après chaque album. On pourrait faire pareil, ou bien signer avec un nouveau label, qui sait. »Wolstenholme considère que la pause qui a suivi la sortie de l'album Will of the People en 2022 était indispensable après l'intensement de la tournée promotionnelle. Il reconnait que le rythme de sortie des albums a évolué depuis les débuts du groupe. « Quand tu finis une tournée d'album, et que le groupe est là depuis un moment, les écarts entre les albums s'allongent un peu. Je ne pense pas qu'on puisse sortir des nouveaux albums tous les deux ans comme avant, a-t-il confié. Mais ça donne l'opportunité de repartir de zéro et de réfléchir à la suite. » Cette période de réflexion ouvre la voie à l'arrivée d'un nouvel album de Muse, possiblement en 2026.





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

MUSIQUE Muse Nouvel Album Label Musical Tournée

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump Souhaite Renouveler le Contact avec Kim Jong-unL'ancien président américain Donald Trump a exprimé son souhait de reprendre le contact avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, soulignant qu'il s'entendait bien avec lui. Cette déclaration intervient après une période de silence relatif entre les deux leaders. Trump a également reconnu les capacités intellectuelles de Kim Jong-un, tout en n'offrant aucune avancée tangible sur le dossier nucléaire nord-coréen.

Lire la suite »

Les 27 pays de l’UE trouvent un accord pour renouveler leurs sanctions contre la RussieLes sanctions contre la Russie, prises depuis le début de la guerre, expirent le 31 janvier et doivent être renouvelées tous les six mois à l’unanimité des pays membres. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le plus conciliant à l’égard de Vladimir Poutine, menaçait de s’y opposer.

Lire la suite »

Modi à Washington : Renouveler la complicité avec TrumpNarendra Modi, Premier ministre indien, se rend à Washington pour rencontrer Donald Trump. La visite intervient dans un contexte de tensions mondiales sur le commerce, et les deux dirigeants doivent discuter de sujets clés tels que la sécurité de l'Asie-Pacifique, les relations avec la Russie et la coopération économique.

Lire la suite »

Casino de Lacanau : « on doit constamment se renouveler », le groupe Cogit garde son contrat d’exploitation pour cinq ansAprès un appel d’offres, l’opérateur de jeux, ancré dans la commune depuis plus de vingt ans, a obtenu de la mairie une nouvelle délégation de service public.

Lire la suite »

Météo-France lance un appel d’offres pour renouveler ses deux supercalculateurs, 'un contrat de 185 millions dMétéo-France a lancé, mardi 21 janvier, un appel d’offres pour renouveler ses deux supercalculateurs qui sont en fonction depuis trois ans à Toulouse. Les climatologues veulent continuer à 'améliorer leurs prévisions, anticiper les phénomènes à enjeux' et mieux s’adapter aux bouleversements climatiques.

Lire la suite »

Serres-Castet : Arts Muse et vous a joué trois spectacles pour le TéléthonLa bande de joyeux drilles de l’association Arts Muse et vous a livré, samedi 18 janvier, trois spectacles riches en surprises pour les quelque 200 spectateurs présents tout au long de la soirée.Les

Lire la suite »