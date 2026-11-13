Muriel Robin se confie sur sa rencontre avec Anne Le Nen dans La boîte à secrets

Sur ZAPTV, Muriel Robin évoque sa dépression d'enfance, sa rencontre avec Anne Le Nen au début des années 2000 et leur rituel quotidien de mots doux glissés dans des biscuits.

Vendredi 13 novembre 2026, Muriel Robin s'est confiée sur son parcours et sur sa relation avec Anne Le Nen lors de son passage dans l'émission La boîte à secrets, diffusée sur ZAPTV. L'humoriste et actrice y raconte notamment le moment de sa rencontre avec sa compagne, une période où elle dit avoir été très très mal.

Avant de devenir une figure du spectacle, Muriel Robin a longtemps travaillé dans l'ombre. Dès son enfance, elle a été confrontée à la dépression, un sujet qu'elle aborde sans détour face aux animateurs de l'émission.

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Une rencontre au début des années 2000 marquée par la dépression

Muriel Robin et Anne Le Nen se sont rencontrées au début des années 2000, lors d'un dîner organisé par un ami commun. Muriel Robin décrit cette époque comme celle où elle commençait à prendre soin d'elle, en s'orientant davantage vers la vie que vers le noir dans lequel elle se sentait engluée.

Dans l'émission, Muriel Robin rappelle que, dès son plus jeune âge, elle savait qu'elle voulait devenir artiste. Elle reconnaît toutefois que, lorsqu'elle était enfant, elle était dépressive, et juge qu'il n'aurait pas été très agréable pour un enfant d'avoir pour mère une femme aussi fragile.

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Des mots doux glissés dans des biscuits à messages

Le rituel le plus visible du couple repose sur des biscuits à messages. Muriel Robin a été la première à se prêter au jeu des surprises en ouvrant sa première boîte, dans laquelle se cachaient ces biscuits, et Anne Le Nen en raffole tout autant.

Entre les deux femmes, ce partage est devenu une tradition : chaque matin, Muriel Robin et Anne Le Nen s'adressent des mots doux à travers ces sucreries. Ce détail, dévoilé aux téléspectateurs de La boîte à secrets, illustre la complicité quotidienne d'un couple qui dure depuis plus de 20 ans, selon ZAPTV.

Muriel Robin a également confié, dans l'émission 50' inside, que son désir de fonder une famille avec Anne Le Nen n'a pas abouti. Elle a évoqué ce projet avec pudeur, sans entrer dans les détails de cet échec.

Une carrière d'humoriste et un retour attendu sur scène

Muriel Robin est connue pour son talent d'humoriste, qu'elle a mis à profit au fil de ses one-woman shows. Elle a aussi eu la chance de jouer dans de grosses productions françaises, comme Les Visiteurs 2, ce qui n'est pas le cas de sa compagne Anne Le Nen.

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Muriel Robin affirme avoir fait le choix de se tenir loin des excès et de l'agitation parisienne, une décision qui a contribué, selon ses propos, à son bonheur actuel. Elle se dit désormais enfin heureuse.

Lundi 2 novembre, après treize ans d'absence en solo, Muriel Robin a fait son grand retour sur scène avec son nouveau one-woman show intitulé Infiniment Robin. Sur Instagram, Anne Le Nen lui a adressé un message de soutien pour ce retour très attendu.