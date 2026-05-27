Le tribunal administratif de Bordeaux a examiné six recours déposés pour contester les élections municipales dans des communes du département. Les décisions seront rendues d'ici à deux semaines.

Municipales 2026 en Gironde : un troisième tour s'est joué au tribunal administratif qui doit décider si des élections seront annulées. Six recours déposés pour contester les élections municipales dans des communes du département étaient étudiés mardi 26 mai par le tribunal administratif de Bordeaux.

Les décisions seront rendues d'ici à deux semaines. Dans cette sorte de troisième tour, la rapporteure a laissé peu de place au suspense dans la majorité des cas, rendant des conclusions assez tranchées. Le juge, qui n'est pas tenu de suivre l'avis de la magistrate, rendra sa décision d'ici à deux semaines. Une partie des électeurs a été privée de son vote : à Pauillac, l'élection municipale pourrait être annulée.

Le tribunal administratif de Bordeaux examinait, ce mardi 12 mai, les recours déposés par deux candidates après l'élection municipale. La rapporteure public demande aux juges d'annuler le scrutin. Le plus petit village de France a connu une élection à l'image de la cohabitation de la cinquantaine de ses habitants : C'est difficile de vivre dans ce village parce qu'il y a deux clans, a plaidé Hélène Fronty, colistière sur la liste perdante Une Sacrée sénéchaussée, qui défendait son recours.

À Castelmoron-d'Albret, 25 personnes ont voté pour la liste de François Migaud, adjoint au maire sortant, et 23 pour la liste d'opposition dont les bulletins ont finalement été déclarés nuls, la nationalité d'une colistière n'y étant pas mentionnée. Si la règle a été appliquée de manière justifiée, ce zèle pourrait pourtant causer l'annulation de l'élection.

Appliquer le règlement à la lettre revient à priver une partie des électeurs de leur vote, développe la rapporteure, qui note qu'il n'y avait pas de bonne solution dans un tel cas de figure. Municipales 2026 à Sainte-Croix-du-Mont : Une position très ferme, le tribunal va-t-il annuler l'élection ? Le recours était examiné par le tribunal administratif de Bordeaux, mardi 12 mai. Le juge rendra sa décision d'ici quinze jours.

Elle s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'État pour qui, dans un cas similaire, en l'absence de manœuvre et face à une irrégularité excluant une liste qui aurait représenté plus de 5 % des suffrages, il convient d'annuler l'ensemble du scrutin. La proclamation est gravement faussée ; ce qui est en jeu, c'est la présence d'une opposition au conseil municipal, estimait le Conseil d'État.

Poulot, avocat pour la liste de François Migaud, a proposé une alternative : que le juge de l'élection utilise son pouvoir de réformation. Autrement dit, qu'il requalifie les bulletins nuls et entérine le score de 25 voix à 23, donnant un siège à l'opposition au conseil municipal et les six autres à la majorité.

Le résultat est parfaitement identifiable, a-t-il argué, estimant qu'une annulation risquerait paradoxalement d'altérer la sincérité du scrutin car les électeurs ne voteraient plus dans les mêmes conditions. Habitué des tribunaux, Stéphane Lhomme a plaidé lui-même sa cause et il fallait avoir les épaules solides. Juste avant, la rapporteure venait de démonter point par point ses arguments en faveur de l'annulation de l'élection municipale de Saint-Macaire.

La liste Saint-Macaire pour tous, sur laquelle il figurait en 20(49,32 %, soit 433 voix, contre 50,68 %, soit 445 voix, pour la liste portée Dominique Scaravetti, alors premier adjoint du maire sortant). Dans ses conclusions, la rapporteure a proposé au tribunal de rejeter l'ensemble des griefs, pointant ici une méconnaissance du code électoral, là une interprétation tirée par les cheveux.

Elle a cependant reconnu une irrégularité concernant les listes d'émargement, qu'elle qualifie d'erreur matérielle, mais sans incidence sur la sincérité du scrutin. Je conclus au rejet sur le fond des contestations du requérant, a-t-elle conclu





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