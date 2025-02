Munich : un Afghan fonce dans une foule de manifestants, 30 blessés

Un Afghan de 24 ans a foncé dans une foule de manifestants à Munich jeudi, faisant 30 blessés. L'auteur présumé a été neutralisé par la police. L'attaque survient dans un contexte de forte polarisation sur les questions d'immigration et de sécurité intérieure en Allemagne.

Jeudi 13 février, à Munich , en Allemagne , une attaque a fait 30 blessés , dont plusieurs dans un état critique. Un Afghan de 24 ans a foncé dans la foule au volant d'une voiture Mini Cooper lors d'une manifestation organisée par le syndicat Verdi. Le conducteur a été neutralisé par la police après avoir doublé un véhicule de police et foncé sur les manifestants. Le suspect, Farhad N., était connu des services de police pour des affaires de drogue et de vol à l'étalage.

Sa demande d'asile avait été rejetée, mais il avait le droit de rester en Allemagne grâce à son emploi de vigile. La police enquête sur un possible contexte extrémiste, mais le ministre bavarois de l'Intérieur, Joachim Hermann, a déclaré qu'il était encore trop tôt pour spéculer. L'attaque survient à dix jours d'élections législatives en Allemagne et dans un contexte de forte polarisation sur les questions d'immigration et de sécurité intérieure. Le chancelier Olaf Scholz a condamné l'attaque et a promis d'expulser l'auteur présumé. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec les victimes.





