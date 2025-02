Munich sous le choc après une nouvelle attaque potentiellement terroriste

Une voiture bélier a foncé dans un défilé syndical à Munich, blessant 28 personnes. L'agresseur, un Afghan de 24 ans, a été arrêté. Cet incident survient dans un contexte déjà tendu en Allemagne après des attaques similaires à Magdebourg et Aschaffenburg.

Allemagne a été frappée par une nouvelle attaque potentiellement terroriste à Munich , le 13 février 2025. Une voiture bélier a foncé dans un défilé syndical protégé par la police, blessant 28 personnes, dont plusieurs gravement. L'agresseur, un Afghan de 24 ans connu des services de police pour possession de drogue et vols, a été arrêté sur le lieu du crime.

Bien qu'il ait été débouté du droit d'asile et ne puisse pas être expulsé vers un pays jugé dangereux, les autorités bavaroises affirment qu'il aurait visé le défilé syndical, tandis qu'il aurait également publié un message islamiste sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle attaque survient dans un contexte déjà tendu en Allemagne, après des événements similaires à Magdebourg en décembre 2024 et Aschaffenburg en janvier 2025. Deux personnes avaient été tuées lors de l'attaque d'Aschaffenburg, dont un enfant de 2 ans, et six personnes avaient péri lors de l'attaque de Magdebourg. Le débat électoral allemand tourne quasi uniquement autour de la lutte contre l'immigration illégale, notamment après les attaques précédentes. Le chef de la droite conservatrice, Friedrich Merz, a fait de ce sujet son cheval de bataille, poussant des centaines de milliers d'Allemands dans les rues. Cette nouvelle attaque soulève des questions cruciales concernant la sécurité nationale et les mesures à prendre contre le terrorisme. Le chancelier Olaf Scholz a annoncé des mesures de sécurité renforcées, tandis que la cheffe de la diplomatie, Annalena Baerbock, a appelé à la cohésion nationale. L'impact de cette nouvelle attaque sur les élections anticipées du 23 février reste à déterminer.





