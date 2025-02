Munich Security Conference: A Crossroads for Ukraine

The 61st Munich Security Conference convenes amid heightened global tensions, with key players like the United States, Russia, and the European Union grappling with the ongoing conflict in Ukraine.

Ce vendredi 14 février, la 61e conférence sur la sécurité de Munich (Allemagne), également connue sous le nom de « Davos de la Défense », se tient. Cette conférence réunira pendant trois jours les représentants de plus de 100 pays du monde. L'événement intervient à un moment crucial, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine ont établi leur premier contact officiel depuis l'investiture du 47e président américain à Washington, mercredi 12 février.

Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la Revue Défense nationale, observait avant ce coup de théâtre diplomatique : « Tout le monde attend un signal de la part des Américains. Ils ne peuvent pas se permettre de ne rien sortir de leur chapeau lors de cette conférence, cela entamerait leur crédibilité. » Les deux dirigeants ont parlé pendant près d'une heure et demie au téléphone, posant notamment les jalons de futures rencontres personnelles. « Il viendra ici (à Washington), et j’irai là-bas (à Moscou), et nous nous verrons probablement en Arabie Saoudite la première fois », indique Donald Trump, ouvrant ainsi la voie à des négociations « immédiates » sur l'Ukraine. Cependant, Donald Trump ne sera pas présent en Bavière. Le vice-président JD Vance, qui doit rencontrer ce vendredi le président ukrainien, le secrétaire d'État Marco Rubio ou encore le général Keith Kellogg, l'émissaire spécial de la Maison Blanche sur l'Ukraine, feront partie de la délégation américaine à Munich. En revanche, « pour le moment, aucun souhait n’a été exprimé de part et d’autre » quant à la participation de représentants du Kremlin, constatait Christoph Heusgen, le président de la conférence, en début de semaine. Faut-il voir, par cette absence, la volonté toujours plus affirmée de Vladimir Poutine à traiter seulement avec Washington dans ce dossier ? C’est en tout cas le rêve du maître de Kremlin qui veut replacer son pays au sommet des relations internationales, au même niveau que les États-Unis et semble bel et bien en passe d’obtenir satisfaction. « Mais il faut être réaliste : économiquement et militairement, la Russie n’a pas le poids des États-Unis, nuance Jérôme Pellistrandi. Le véritable rival stratégique des Américains, le n°2 mondial en quelque sorte, c’est la Chine, pas la Russie. » Quid de l’Europe, qui peine à faire entendre sa voix sur le dossier ukrainien ? A-t-elle encore, ou toujours, son mot à dire alors que Volodymyr Zelensky souhaite que l’UE soit invitée à la table des négociations tout en rappelant que pour son pays, « les garanties de sécurité sans l’Amérique ne sont pas de vraies garanties de sécurité » ? « Ce n’est pas du tout impossible que l’Europe prenne son destin en main matière de défense, note Jérôme Pellistrandi. Des discussions ont lieu, en coulisses ça négocie avant le forum de Munich qui s’annonce crucial pour la suite du conflit. Mais c’est encore flou et il y a la crainte du véto russe. Si Moscou dit qu’il n’est pas question d’avoir des forces européennes sur le sol ukrainien, l’UE aura-t-elle assez de caractère pour assumer ses responsabilités ?





