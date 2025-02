Munich, Saint-Valentin et les Victoires de la Musique : l'actualité en bref

Un résumé des actualités les plus importantes de ce matin, incluant la Conférence de Munich sur la sécurité, les relations entre les États-Unis et la Russie concernant l'Ukraine, la Saint-Valentin et les Victoires de la Musique.

Vous avez manqué les informations de ce début de matinée ? On vous a préparé un résumé pour vous aider à y voir plus clair et à briller à la machine à café. Tous les regards diplomatiques se tournent vers Munich. La traditionnelle Conférence de Munich sur la sécurité va être le théâtre pendant deux jours des dernières tractations sur la guerre en Ukraine , alors qu’un rapprochement inédit entre Moscou et Washington s’est dessiné ces derniers jours, au grand dam du président ukrainien.

Volodymyr Zelensky va rencontrer dans la journée, en Allemagne, la nouvelle administration américaine, alors que Donald Trump a discuté au téléphone avec Vladimir Poutine (et donc sans Zelensky), car il souhaite forcer des négociations entre les deux pays. En marge de la conférence, Volodymyr Zelensky doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance. Au milieu, l’Europe va tenter de continuer à exister, en évitant que Trump et Poutine ne jouent à « plouf, plouf » avec le sort de millions d’Ukrainiens. Parlez-vous le langage amoureux ? Mais, mais, mais… mais oui, nous sommes bien le 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux ! O.K., c’est beau l’amour, mais savez-vous vraiment comment l’exprimer ? Connaissez-vous réellement le langage de l’amour ? Il existerait en réalité cinq langages de l’amour en fonction des préférences personnelles : les paroles valorisantes, le toucher, les cadeaux, les moments de qualité et les services rendus. Ce qui doit vous permettre de faire le bon cadeau ce soir (ou de vous faire un super cadeau si vous êtes célibataire). Happy birthday les Victoires de la musique ! La grand-messe de la scène musicale française devient quadra ce vendredi soir. Quarante bougies et même deux fois plus pour Sylvie Vartan qui, à 80 ans, va enfin recevoir une Victoire d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Clara Luciani, Zaho de Sagazan, Santa, Gims, Justice, Philippe Katerine, Tiakola, Solann, Styleto, Pierre Garnier ou encore Lucky Love… Il y a du bon monde attendu ce vendredi soir pour rafler un max de récompenses. Des Victoires pour lesquelles le système de vote, critiqué, a été en partie revu





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Conférence De Munich Ukraine Diplomatie Saint-Valentin Amour Victoires De La Musique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La Saint-Galentin: Une Alternative Inclusive à la Saint-ValentinLa Saint-Galentin, célébrée le 13 février, gagne en popularité auprès de la Gen Z en tant qu'alternative inclusive à la Saint-Valentin traditionnelle. Cette fête encourage la célébration de tous les types d'amour, y compris l'amitié et les relations non romantiques, créant un espace plus inclusif et authentique.

Lire la suite »

Victoires éclatantes et surprise à Saint-Pargoire en football amicalLes rencontres amicales de football ont livré de belles surprises. Le Stade Balarucois a largement dominé le SC Sète (7-0), tandis que les Bouzigauds-Loupianais ont battu la meilleure défense de la poule A du championnat à Corneilhan (0-2). La plus grande surprise est venue de Saint-Pargoire où les anciens des Arceaux, tenants du titre, ont été battus.

Lire la suite »

Cinq idées originales pour fêter la Saint-Valentin à Toulouse et dans ses alentoursSi cette année, c'est l'éternel problème, vous ne savez pas quoi faire pour ce fameux 14 février, Actu Toulouse vous a préparé une petite sélection de sorties originales.

Lire la suite »

Womanizer Liberty : le stimulateur clitoridien très prisé est à prix réduit pour la Saint-ValentinC’est bientôt la Saint-Valentin ! Vous cherchez un cadeau à la fois original et sexy pour mettre des étoiles dans les yeux de votre moitié ? C’est le moment de découvrir cette super offre sur le Womanizer Liberty…

Lire la suite »

Les 5 parfums irrésistibles pour réussir votre Saint-ValentinQue vous ayez envie de déclarer votre flamme ou simplement pour faire plaisir à l’autre, Sephora a sélectionné pour vous ces 5 parfums d’exception pour la Saint-Valentin

Lire la suite »

5 Coffrets Parfum Exclusifs Sephora pour une Saint-Valentin InoubliableDécouvrez 5 coffrets parfum exclusifs Sephora pour une Saint-Valentin unique, alliant fragrances iconiques et écrins élégants. Offrez La Vie Est Belle, Boss Bottled, La Nuit de L’Homme, L’Interdit Absolu ou Chloé Nomade à des prix réduits jusqu'à -25%.

Lire la suite »