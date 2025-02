Munich: Mère et fille décèdent après l'attentat à la voiture-bélier

Une mère et sa fille de deux ans sont décédées deux jours après l'attentat à la voiture-bélier commis jeudi à Munich. L'auteur présumé, un Afghan de 24 ans, a reconnu les faits et affirmé avoir agi par « motivation religieuse ». L'incident intervient dix jours avant des élections législatives en Allemagne, déjà marquées par les préoccupations relatives à l'immigration et à l'insécurité.

Deux jours après l'attentat à la voiture-bélier commis jeudi à Munich , une mère et sa fille de deux ans sont décédées des suites de leurs blessures. La tragédie a touché lors d'une manifestation organisée par le syndicat allemand des services Verdi. L'auteur présumé des faits, Farhad N., un Afghan de 24 ans arrivé en Allemagne en 2016, a reconnu et revendiqué les faits, affirmant avoir agi par « motivation religieuse ».

La police qualifie l'orientation de l'auteur présumé comme « islamiste » et évoque un auto-radicalisation. Farhad N. aurait crié « Allah Akbar » après son arrestation et aurait prié devant les policiers. Selon le parquet, il ne faisait pas partie d'une organisation islamiste connue. Administrativement, sa demande d'asile en Allemagne avait été rejetée mais il était « toléré » comme résident car il affirmait travailler, principalement comme vigile. Cet attentat intervient dix jours avant la tenue d'élections législatives en Allemagne, déjà dominées par les questions d'immigration et d'insécurité, suite à plusieurs actes meurtriers récents commis par des étrangers. L'opposition conservatrice allemande et l'extrême droite progressent dans les sondages, avec respectivement 32 % et 21 %, selon la dernière enquête pour le compte de la chaîne de télévision publique ARD.





Allemagne Munich Attentat Voiture-Bélier Immigration Élections Insécurité

