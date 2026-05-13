Multicuiseur Moulinex Multicook & Fry : un investisseur de temps et de simplicité.

Ce multicuiseur Moulinex Multicook & Fry est un investissement de temps et de simplicité. Avec ses deux niveaux de cuisson superposés, il est possible de mijoter simultanément un plat principal et des légumes en écoiné, tout en épargnant une vingtaine de minutes et en apprehensive de faire appel à d'autres casseroles supplémentaire. De plus, la cuve antiadhésive en céramique peut être nettoyée à la machine à laver après son utilisation, ce qui est un gain de temps considérable, tout en se concentrant sur la vaisselle nécessaire après le dîner. Son écran digital affiche clairement l'heure restante et les réglages sélectionnés, tout en fournissant une interface simple et intuitive.

Ce multicuiseur Moulinex Multicook & Fry , ce n'est pas seulement un appareil hybridant cuisson en eau et cuisson par convection , mais aussi un investisseur de temps au quotidien.

Ses deux niveaux de cuisson superposés modifient la cuisson des plats : un plat principal mijote en bas pendant que des légumes croustillent au-dessus, tout en bénéficiant d'un gain de temps considérable en évitant de multiplier les casseroles ni de surveiller plusieurs feux. La cuve antiadhésive en céramique peut être nettoyée directement à la machine à laver pour une plus grande praticité et un gain de temps supplémentaire, tout en se concentrant sur la nourriture préparée.

Ses 12 programmes automatiques gèrent la température et le temps de cuisson en fonction de la recette, un gain de temps encore plus considérable, tout en ne nécessitant aucun ajustement. Sa capacité de 6 litres suffit largement pour apporter une générosité de volume, permettant aux convives de se retrouver en nombre et de profiter de repas chauds.

Enfin, un programme de démarrage différé programmable anticipe automatiquement la sortie du travail, en vous sauvegardant un plat chaud, le soir même. Son écran digital affiche clairement le temps restant et tout le son des réglages sélectionnés, tout en renforçant l'intériorité et l'ergonomie de cet appareil. Ses boutons ansiblants rendent chaque manipulation intuitive et les opérations magátives





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