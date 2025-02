Muhsin Hendricks, Premier Imam Ouvertment Gay en Afrique du Sud, Assassiné

Muhsin Hendricks, un imam ouvertement gay et défenseur des droits LGBTQ+ en Afrique du Sud, a été tué par balle près de Port Elizabeth samedi dernier. La police a ouvert une enquête pour déterminer les motifs du meurtre, qui suscite des craintes d'être un crime de haine. Hendricks était un figure clé pour la communauté LGBTQ+ musulmane en Afrique du Sud, dirigeant une mosquée accueillante et ouverte à tous.

Le samedi dernier, la communauté LGBT a été frappée par une attaque tragique en Afrique du Sud. Muhsin Hendricks , qui se revendiquait comme le premier imam ouvertement gay, a été tué par balle près de Port Elizabeth, dans le sud du pays. Vers 10 heures, le défunt (58 ans), l’imam Moegsien Hendricks (son prénom à l’état civil) et un chauffeur se trouvaient à bord d’une voiture, précise un communiqué de la police.

Deux suspects inconnus, au visage couvert, ont commencé à tirer plusieurs coups de feu sur le véhicule. Une porte-parole de la police a confirmé l’authenticité d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux correspondant manifestement à une attaque ciblée. Le motif du meurtre est inconnu et fait partie de l’enquête en cours, indique la police.Originaire du Cap, Muhsin Hendricks, selon l’orthographe avec laquelle il était connu, avait fait son coming out en 1996. Il dirigeait la mosquée Al Ghurbaah, à Wynberg près de sa ville d’origine, un lieu de culte ouvert aux LGBTQ+ « où les musulmans homosexuels et les femmes marginalisées peuvent pratiquer l’islam », indique le site Internet de la fondation adossée à la mosquée. « Cette mosquée est un espace sûr pour ceux qui vivent à la périphérie de la société musulmane, souvent stigmatisés et ostracisés en raison de ce qu’ils sont, de la façon dont ils choisissent de s’identifier », poursuit celui-ci. Le documentaire Le radical, qui lui a été consacré en 2022, a été présenté dans plusieurs festivals à travers le monde dont « Vues d’en face » à Grenoble en France. « Le besoin d’être authentique a été plus grand que la peur de mourir », y confiait Muhsin Hendricks à propos des menaces reçues en raison de son homosexualité. Une porte-parole de la police a cependant indiqué « ne pas vouloir spéculer » sur les motifs du meurtre. L’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA World) s’est dite « profondément choquée par la nouvelle du meurtre de Muhsin Hendricks ». Par la voix de sa directrice exécutive Julia Ehrt, ILGA World « demande aux autorités de mener une enquête approfondie » sur ce qu’elle « crai(nt) être un crime de haine ». L’Afrique du Sud, qui compte environ 62 millions d’habitants selon le recensement de 2022, affiche l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde. Avec près de 28.000 meurtres enregistrés de février 2023 à 2024, d’après les dernières statistiques annuelles de la police, plus de 75 homicides y sont commis en moyenne par jour





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Muhsin Hendricks Imam Gay LGBTQ+ Afrique Du Sud Crime De Haine Mosquée Discrimination

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le plus grand temple hindou de l'hémisphère sud inauguré en Afrique du SudLe plus grand temple et centre culturel hindou de l’hémisphère sud a été inauguré dimanche à Johannesburg en présence de nombreux fidèles.

Lire la suite »

Le plus grand temple hindou de l'hémisphère sud inauguré en Afrique du SudLe plus grand temple et centre culturel hindou de l'hémisphère sud a été inauguré dimanche à Johannesburg en présence de nombreux fidèles.

Lire la suite »

Ramaphosa rejette les accusations de Trump sur l'expropriation de terres en Afrique du SudLe président sud-africain Cyril Ramaphosa a réfuté les accusations de son homologue américain Donald Trump concernant une prétendue « confiscation » de terres en Afrique du Sud à la suite de la promulgation d'une loi d'expropriation. Trump avait menacé de suspendre tout financement à l'Afrique du Sud jusqu'à une enquête complète, assurant que l'Afrique du Sud « confisque des terres et traitait TRÈS MAL certaines catégories de personnes ». Le président Ramaphosa a maintenu que la loi ne permet pas d'expropriations arbitraires et garantit l'accès à la terre de manière juste et équitable.

Lire la suite »

Donald Trump menace l'Afrique du Sud après une loi sur l'expropriationLe président américain, Donald Trump, a menacé de suspendre l'aide américaine à l'Afrique du Sud suite à la promulgation d'une loi sur l'expropriation qui permettrait l'expropriation de terres sans compensation. Cette décision a provoqué une vive condamnation de la classe politique sud-africaine.

Lire la suite »

Tensions entre les États-Unis et l'Afrique du SudDonald Trump menace de mettre fin au financement américain de l'Afrique du Sud suite à l'adoption d'une loi permettant la confiscation de terres agricoles appartenant à des agriculteurs blancs. Cette décision suscite des inquiétudes quant à l'avenir des relations entre les deux pays.

Lire la suite »

La Mission en RDC de l'Afrique du Sud: Entre Critiques et DébatsUne session parlementaire houleuse en Afrique du Sud a mis en lumière les controverses entourant la mission militaire du pays en République démocratique du Congo.

Lire la suite »