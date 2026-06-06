Muffins aux courgettes : la recette parfaite pour votre prochain brunch

La cheffe Jenna Maksymiuk a partagé sa recette de muffins aux courgettes super simple à tester pour votre prochain brunch. Les muffins aux courgettes sont parfaits pour l'été et saura ravir vos envies de courgettes.

Si vous cherchez une recette de muffins aux courgettes pour votre prochain brunch, vous êtes au bon endroit. La cheffe Jenna Maksymiuk a partagé sa recette super simple à tester pour votre prochain brunch.

Les muffins aux courgettes sont parfaits pour l'été et saura ravir vos envies de courgettes. Vous pouvez les réaliser en quelques étapes simples. Tout d'abord, ajoutez la farine et la levure dans des moules à muffins légèrement huilés. Ensuite, répartissez les courgettes et le fromage frais dans les moules.

Faites cuire les muffins dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Les muffins sont prêts à être servies chauds. Vous pouvez les accompagner d'un café ou d'un thé pour un brunch parfait. Si vous aimez les muffins salés, cette recette est idéale pour l'été.

Les muffins aux courgettes sont super moelleux et gourmands. Vous pouvez les réaliser en quelques étapes simples et ils sont parfaits pour une table de brunch ou d'apéritif





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