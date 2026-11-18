Test du MSI Prestige N16 Flip AI+, premier PC portable RTX Spark avec puce NVIDIA N1X et écran OLED. Analysons ses performances IA, son design et ses prix.

Le marché des ordinateurs portables intègre désormais massivement l'intelligence artificielle locale grâce à la nouvelle ligne de puces NVIDIA N1X. Parmi ces appareils baptisés RTX Spark, le MSI Prestige N16 Flip AI+ se distingue par son design 2-en-1 convertible. Cet appareil de 16 pouces propose une configuration haut de gamme avec 128 Go de mémoire unifiée pour gérer les grands modèles de langage.

Décryptage de la puce NVIDIA N1X et de l'IA locale

Les ordinateurs portables RTX Spark sont officiellement lancés sur le marché après des années de spéculations. Ils sont motorisés par les puces NVIDIA N1X et revendiquent une efficacité énergétique capable de rivaliser avec les solutions Apple Silicon. Le SoC N1X est présenté comme l'un des plus polyvalents du marché à ce jour.

Also read Dans un petit village du Vaucluse, un restaurant a été élu 'table de prestige' : 'le menu est unique'

Cette technologie promet une IA locale performante et sécurisée. Elle permet de s'aventurer sur le terrain de l'IA agentique et de gérer des modèles de langage de 120 milliards de paramètres ou plus. Ces capacités sont rendues possibles par la mémoire unifiée et l'architecture des processeurs.

Conception du MSI Prestige N16 Flip AI+ et prix

Le modèle testé par Clubic est la version 128 Go, la plus puissante actuellement disponible chez MSI. Il est affiché en France à 7 999,90 euros pour cette configuration extrême. La gamme débute toutefois à 3 899,90 euros pour la version 32 Go avec écran OLED 2,8K.

Advertisement

L'appareil mesure 357,7 x 254,3 x 13,9 à 16,9 mm pour un poids de 1,9 kg. Le châssis ressemble à une variante affinée du MSI Stealth 16 AI+ plutôt qu'à un modèle totalement nouveau. Il reprend le style du Prestige 14 Flip AI+ avec des bordures d'écran jugées vieillottes.

Qualité du clavier, trackpad et stylet MSI Nano Pen

Le clavier offre une profondeur de course satisfaisante avec un rétroéclairage RGB à 4 zones. Les touches sont bien espacées pour une bonne précision et un rebond tonique. Cependant, le pavé tactile non haptique est décrit comme calamiteux par les rédacteurs.

Le stylet MSI Nano Pen se loge dans une fente sous le châssis grâce à une tenue magnétique. Ce système a remplacé l'ancien verrouillage par loquet pour plus de confort. Le stylet est inclus avec le modèle testé dans le cadre du prêt de MSI France.

Environnement Windows ARM et avis final

L'appareil fonctionne sous Windows ARM, un environnement certes optimisé depuis les puces Qualcomm Snapdragon X. Malgré cela, ses performances et sa réputation restent encore sujettes à caution face aux concurrents directs. Le PC est considéré comme l'un des plus chers jamais testés par Clubic.

Advertisement

Les concurrents comme l'ASUS ProArt P16 ou le Dell XPS 16 Creator Edition arborent une sobriété clinique supérieure. Le Surface Laptop Ultra de Microsoft offre également un look proche du MacBook Pro. Le MSI Prestige N16 Flip AI+ se place donc dans une niche technologique ambitieuse mais contestée par le design et l'écosystème logiciel.