Test du MSI EdgeMesa N AI+ équipé de la puce NVIDIA RTX Spark. Un mini PC de 1,2 litre performant pour l'IA et le gaming, quasi inaudible et conçu pour une utilisation en continu.

Le MSI EdgeMesa N AI+ constitue la première incarnation concrète de la puce Nvidia RTX Spark dans un boîtier de bureau dédié. Ce mini PC de 1,2 litre permet d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle de plus de 100 milliards de paramètres en local tout en restant quasiment inaudible. L'appareil gère également des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077 en path tracing, marquant une évolution majeure par rapport aux versions portables précédentes.

Architecture Technique et Puce N1X

Nvidia désigne officiellement ce dispositif comme un " RTX Spark Compact Desktop ", tandis que MSI le commercialise sous le nom d'EdgeMesa N AI+. La différence fondamentale réside dans le format, car il ne s'agit plus d'un ordinateur portable avec écran et batterie, mais d'un petit boîtier en aluminium conçu pour fonctionner en permanence. Sous le capot, on trouve la même puce N1X que celle intégrée au Dell DGX Spark, composée d'un processeur ARM à 20 cœurs et d'un GPU Blackwell disposant de 6 144 cœurs CUDA.

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Cette architecture partagée offre 128 Go de mémoire unifiée, accessible simultanément par le CPU et le GPU. Le processeur central, nommé Grace, a été conçu conjointement avec MediaTek pour optimiser les échanges de données. Le boîtier en aluminium consomme seulement 16 W au repos, ce qui le rend idéal pour une utilisation ininterrompue, jour et nuit, sans surchauffe excessive ni bruit de ventilation perceptible en usage bureautique.

Différence avec le DGX Spark et Positionnement

Nvidia a scindé ses gammes RTX Spark et DGX Spark principalement par le logiciel et le positionnement marketing. Le modèle DGX Spark est livré avec DGX OS basé sur Linux, ciblant les laboratoires de recherche et les développeurs de niveau entreprise. À l'inverse, le RTX Spark EdgeMesa N AI+ fonctionne sous Windows 11, avec l'intégration des pilotes Game Ready, de la technologie DLSS et des applications créatives standard. Cette distinction reste poreuse, car il est techniquement possible d'installer Linux sur le RTX Spark ou Windows sur le DGX Spark.

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Le RTX Spark s'adresse à un public plus large, incluant les professionnels de la création et les développeurs souhaitant une expérience Windows native. Cette approche permet d'utiliser les mêmes performances matérielles brutes avec un écosystème logiciel plus familier pour la majorité des utilisateurs, tout en conservant la puissance nécessaire pour des tâches d'IA complexes.

Performances Comparées et Avantages du Format

En comparant le MSI EdgeMesa N AI+ au laptop ASUS ProArt P16 utilisant la même puce N1X, les performances en génération de texte par IA sont quasi identiques, avec 63,7 tokens par seconde sur le modèle gpt-oss-120b pour le MSI contre 63,3 pour l'ASUS. Cette similarité s'explique par le fait que le débit dépend principalement de la bande passante mémoire, qui est identique sur les deux appareils. Cependant, le mini PC prend une avance notable dès que le calcul pur intervient.

Le MSI EdgeMesa N AI+ affiche une supériorité de 16 % en test monocœur et de 9 % en multicœur sur Cinebench 2026. Il est également 26 % plus rapide pour la génération d'images avec FLUX.2 et offre une lecture des prompts plus réactive. L'avantage principal du format mini PC réside dans la disponibilité permanente de la ressource. Contrairement à un laptop qui s'éteint ou vide sa batterie, le EdgeMesa reste branché en permanence, permettant une connexion à distance pour interroger des modèles ou lancer des générations d'images à tout moment.

Design, Connectique et Utilisations Pratiques

Avec ses dimensions de 152 x 147 x 53 mm, le châssis en aluminium mat prend à peine plus de place qu'un Mac mini posé à plat. Le design est volontairement sobre, sans éclairage RGB ni logos clinquants, pour s'effacer dans un environnement de bureau ou une baie de serveurs. La connectique est entièrement située à l'arrière, offrant quatre ports USB-C à 20 Gb/s, dont trois compatibles DisplayPort 2.1, un port HDMI 2.1 FRL et une connexion Ethernet RJ45 10 Gb/s pour un réseau rapide.

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Pour une utilisation en tant que serveur dédié, il est recommandé d'opter pour la version Windows 11 Pro. En effet, l'édition Home ne permet pas d'héberger de session Bureau à distance Windows (RDP), une fonctionnalité essentielle pour les développeurs et les laboratoires. Des solutions alternatives comme Tailscale, Parsec ou une connexion SSH vers un serveur llama.cpp restent fonctionnelles, mais la version Pro offre une intégration système plus robuste pour un déploiement professionnel.