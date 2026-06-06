MSI Claw G3 : la console portable sous Intel Arc G3 Extreme dévoilée au Computex 2026

MSI a présenté au Computex 2026 sa nouvelle console de jeu portable, la Claw G3, équipée du processeur Intel Arc G3 Extreme. Cette annonce intervient alors qu'Intel fait son retour sur le marché des puces pour consoles portables, jusqu'ici dominé par AMD. L'article revient sur les spécifications techniques, le design, l'expérience de prise en main et le positionnement tarifaire de cette machine qui se présente comme un concurrent sérieux aux Steam Deck et ROG Ally.

Au Computex 2026 , MSI a levé le voile sur sa troisième génération de console portable , la Claw G3, marquant un tournant stratégique avec l'intégration du processeur Intel Arc G3 Extreme .

Jusqu'alors, le marché des consoles de jeu portables était largement dominé par les puces AMD Ryzen, équipant les ROG Ally et Steam Deck. Ce choix d'Intel pour MSI, partenaire historique du fondeur sur ce segment, pourrait bien redistribuer les cartes. En effet, Intel revient en force avec une architecture Panther Lake et une partie graphique Arc B390 à 12 cœurs Xe3, promettant des performances qui pourraient rivaliser avec l'offre existante. Sur le papier, la fiche technique est ambitieuse.

Outre le processeur, la Claw G3 embarque jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X et un stockage SSD NVMe au format M.2 2280, plus facile et moins cher à remplacer que le M.2 2230 de la précédente génération, avec une capacité pouvant atteindre 1 To. Le tout est alimenté par une batterie de 80 Wh, un élément crucial pour l'autonomie. MSI mise donc sur une configuration haut de gamme, mais ce choix a un impact sur le prix de vente final.

Nous avons pu prendre en main la machine lors du salon, d'abord sur le stand Intel puis chez MSI. Le design de la Claw 8 EX AI+ (son nom complet) s'avère réussi. Les poignées sont légèrement proéminentes, les sticks (à effet Hall), boutons et gâchettes sont parfaitement positionnés, offrant une prise en main naturelle et confortable. L'intégration d'un lecteur d'empreinte digitale dans le bouton d'alimentation est une excellente idée pour sécuriser l'accès à la console sous Windows 11.

L'écran, une dalle IPS tactile de 8 pouces en 1920 x 1200, beneficie d'un rafraîchissement variable de 48 à 120 Hz et d'une luminosité annoncée à 500 nits, suffisante pour une usage en extérieur, même si l'on reste loin de la qualité d'un OLED. La MSI Claw G3 ne sera pas seule sur le créneau Intel. Acer prépare également une version avec la même puce, la Predator Atlas 8, attendue pour octobre 2026 en Europe.

Face aux Steam Deck, ROG Ally et même la Xbox Ally, le ticket d'entrée annoncé par MSI est nettement plus élevé. La commercialisation est prévue à partir du 23 juin 2026, avec une disponibilité en France début juillet. Le prix de départ est annoncé autour de 1 500 dollars (environ 1 400 € hors taxes), mais une fiche produit chez Best Buy affiche déjà 1 699,99 dollars (environ 1 580 €) pour la version 1 To.

Il faut donc s'attendre à un prix français supérieur à 1 000 euros, ce qui en fera une console haut de gamme destinée aux utilisateurs prêts à payer pour les performances et l'innovation. }





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