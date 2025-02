Mozzarella: Guide d'achat et conseils pour une consommation optimale

Découvrez les secrets pour choisir la meilleure mozzarella et l'intégrer à votre alimentation de manière optimale.

Mozzarella, un fromage frais à pâte filée originaire du sud de l'Italie, est traditionnellement produite à partir du lait de bufflonne . En France, on trouve davantage de mozzarella fabriquées avec du lait de vache (Fior di Latte). Marie-Laure André, diététicienne, souligne que la mozzarella au lait de bufflonne est plus riche en graisse et donc plus crémeuse. Elle possède un goût plus prononcé et est plus coûteuse que la version au lait de vache .

La nutritionniste recommande de choisir une mozzarella au lait de bufflonne AOP (Appellation d'Origine Protégée), comme la Mozzarella di Bufala Campana AOP, pour garantir un savoir-faire local reconnu et une bonne qualité gustative. Il est important de privilégier une mozzarella lisse, blanche et élastique au toucher. Lors de l'achat, il est conseillé de bien examiner la liste des ingrédients. Privilégiez une recette simple avec du lait de vache ou de bufflonne, du sel, un ferment lactique et un agent coagulant. Évitez les additifs comme l'acide citrique, qui stabilise le produit. Bien que non nocifs en soi, ils sont inutiles. La mozzarella vendue en tranches est également déconseillée car elle contient des additifs comme des antioxydants et des conservateurs.Pour une consommation optimale, Marie-Laure André recommande de choisir une mozzarella au lait de bufflonne pour déguster la mozzarella crue avec des tomates ou dans une salade. Pour une pizza, une mozzarella au lait de vache, au goût moins prononcé, suffit. La mozzarella râpée peut être utilisée dans un gratin ou sur une pizza. Enfin, pour une alimentation plus saine, la nutritionniste conseille de consommer une petite quantité de mozzarella au lait de bufflonne plutôt qu'une grande quantité de mozzarella moins grasse mais moins savoureuse





Mozzarella Lait De Bufflonne Lait De Vache AOP Additifs Conseils D'achat Recettes

