Mova P70 Pro Ultra : un aspirateur robot milieu de gamme prometteur

Découvrez le nouveau robot aspirateur laveur de Mova, le P70 Pro Ultra, qui allie puissance et intelligence à un prix abordable.

Mova profite de cette fin de printemps pour lancer son P70 Pro Ultra , un aspirateur robot qui vient renforcer la gamme milieu de gamme de la marque.

Avec une puissance d'aspiration de 30 000 Pa, soit une augmentation significative par rapport aux 19 000 Pa de son prédécesseur le P50 Pro Ultra, ce nouveau modèle promet des performances accrues sur tous types de sols. La station d'accueil a également été améliorée : elle nettoie les serpillières à 100 °C, offrant un entretien plus hygiénique.

Le P70 Pro Ultra se démarque aussi par son prix de lancement, inférieur à celui du P50 Pro Ultra lors de sa sortie en mars 2025, ce qui le rend très compétitif face à une concurrence féroce. En termes de navigation, le P70 Pro Ultra reprend les atouts de son prédécesseur. Il utilise un LiDAR intégré dans une tourelle non rétractable sur le capot, ainsi qu'une caméra RVB à l'avant avec projecteur de lumière 3D structurée pour la détection d'obstacles.

Un capteur de proximité sur le flanc droit l'aide à contourner les murs et les meubles. Malheureusement, le dôme du LiDAR augmente la hauteur totale à 10,3 cm, ce qui peut limiter le passage sous certains meubles bas. Lors des tests, le robot a parfaitement cartographié les pièces et identifié les zones, bien que la reconnaissance du type de sol ait parfois été erronée. L'application permet de corriger facilement ces défauts.

En action, il évite habilement les obstacles comme les câbles, avec une marge de sécurité appréciable, et prend des photos des petits objets pour les signaler sur la carte. On peut toutefois regretter des virages trop larges lors du nettoyage des contours de meubles. Le franchissement de seuils est limité à 2,5 cm, ce qui est standard pour cette catégorie. La caméra peut également servir de caméra de surveillance pour garder un œil sur la maison ou les animaux.

Pour ce qui est du nettoyage, le moteur de 30 000 Pa offre une aspiration redoutable. La brossette latérale extensible et la brosse principale en silicone (sans poils de nylon) travaillent de concert pour capturer les débris sur sols durs. Le robot détecte automatiquement les gros éléments comme les grains de riz et ajuste sa puissance et la rotation de la brossette pour éviter de les disperser.

Sur les tapis et moquettes, il réussit à ramasser la majorité des débris en un passage, et un second passage nettoie en profondeur les cheveux incrustés. La brossette latérale reste active sur les surfaces textiles, un avantage par rapport à certains concurrents. Quatre modes d'aspiration sont disponibles, dont un mode Max+ activable manuellement pour les tapis épais. L'autonomie atteint environ 150 minutes, ce qui permet de nettoyer de grandes surfaces sans recharge.

L'application Mova permet de programmer des sessions, de définir des zones interdites et de consulter l'historique. Le robot est compatible avec les assistants vocaux. En somme, le P70 Pro Ultra offre un excellent rapport qualité-prix et s'impose comme une référence solide dans sa catégorie milieu de gamme





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