Mova Mobius 60 : l'innovation du nettoyage robotisé avec un système de serpillières triples

Le Mova Mobius 60 redéfinit l'entretien du foyer en proposant une station intelligente capable de gérer trois types de lavettes pour un nettoyage optimisé selon la nature de chaque pièce.

Le marché des aspirateurs robots connaît une mutation rapide, et la marque Mova s'est imposée en moins de deux ans comme un acteur audacieux sur le plan européen.

En misant sur une stratégie d'innovation continue, l'entreprise cherche à séduire un public passionné de nouvelles technologies, prêt à expérimenter des concepts inédits pour simplifier l'entretien domestique. C'est dans cette optique que voit le jour le Mova Mobius 60, un appareil qui ne se contente pas d'améliorer la puissance d'aspiration, mais qui propose une approche totalement nouvelle du nettoyage humide. L'idée centrale est simple : chaque pièce de la maison possède des besoins spécifiques.

On ne nettoie pas un sol de cuisine gras de la même manière que l'on essuie l'eau d'une salle de bains ou que l'on prend soin d'un parquet délicat. Pour répondre à ce défi, Mova a conçu une station capable de gérer trois jeux de serpillières distincts, permettant ainsi un nettoyage personnalisé et optimisé selon la zone traitée. Sur le plan matériel, le Mobius 60 se distingue avant tout par l'envergure de sa station de base.

Avec une hauteur approchant les 60 centimètres et une largeur de 46,7 centimètres, l'appareil est l'un des plus imposants de sa catégorie. Ce volume conséquent signifie que le produit n'est pas destiné aux petits appartements ou aux studios urbains, mais s'adresse plutôt aux propriétaires de maisons disposant d'un espace suffisant. Côté esthétique, Mova a fait le choix de la sobriété avec une porte noire opaque et brillante, remplaçant une version préliminaire transparente jugée moins élégante.

À l'intérieur, l'organisation est rigoureuse : les lavettes rouges sont dédiées aux taches incrustées des pièces de vie, les jaunes sont réservées aux sols fragiles comme le bois, tandis que les bleues sont optimisées pour l'absorption d'eau dans les zones humides. La station intègre également deux réservoirs de 4 litres pour l'eau propre et sale, ainsi qu'un sac à poussière de 3,5 litres, assurant une autonomie d'environ un mois avant intervention humaine.

En termes de performances pures, le Mobius 60 est un monstre d'efficacité. Équipé d'un moteur délivrant une puissance d'aspiration de 30 000 Pa, il surpasse la majorité de ses concurrents. Que ce soit pour des poussières fines, des miettes ou des poils d'animaux, l'aspirateur nettoie les surfaces en un seul passage. Le système de double brosses principales anti-enchevêtrement s'avère particulièrement efficace pour traiter les textiles sans risquer de blocage.

L'efficacité s'étend également aux tapis, grâce à un clapet spécial qui crée un espace semi-étanche, optimisant ainsi la récupération des débris en profondeur. La navigation est assurée par un capteur LiDAR rétractable, permettant au robot de se glisser sous les meubles bas, complété par un système de caméra pour l'évitement précis des obstacles. Malgré ces prouesses techniques, l'expérience utilisateur révèle quelques nuances. Si l'aspiration est irréprochable, le système de nettoyage humide laisse parfois perplexe.

Bien que l'idée des trois jeux de serpillières soit innovante, l'exécution manque parfois de finesse, notamment lors de l'approche des tapis où l'appareil se montre trop prudent, laissant ainsi une bande sale sur les bords. En conclusion, le Mova Mobius 60 est un produit haut de gamme qui s'adresse aux utilisateurs exigeants et disposant de l'espace nécessaire.

C'est un investissement conséquent pour un gain de temps réel, mêlant puissance brute et intelligence logicielle, même si certains aspects de son concept novateur pourraient encore être affinés pour atteindre une perfection totale





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