Moustache, le glacier polémique à Albi, avec ses glaces à la chocolatine et des vitrines colorées

Un glacier a ouvert ses portes à Albi avec une ambition XXL : faire fondre toute la ville autour de sa glace la plus polémique. Moustache propose des glaces sans colorant, élaborées uniquement à partir de produits naturels, et une glace à la chocolatine qui attire les regards. La boutique est ouverte tous les jours à partir de 13 heures et propose des produits dérivés autour de la chocolatine.

La guerre chocolatine/pain au chocolat prend une tournure totalement givrée à Albi. Depuis ce jeudi, un glacier vend une glace à la chocolatine et affiche clairement la couleur : ici, dire "pain au chocolat" peut coûter… 8 euros de plus.

Avec ses parfums artisanaux venus de Saint-Malo, ses vitrines colorées et sa recette déjà culte à Toulouse, Moustache débarque rue de l’Oulmet avec une ambition XXL : faire fondre toute la ville autour de sa glace la plus polémique. Voici tout ce qu’il faut savoir





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