Mousse au chocolat revisitée : une option intéressante pour les sportifs ou les personnes souhaitant augmenter leurs apports en protéines

Une recette de mousse au chocolat revisitée à base de cottage cheese, de cacao et de sirop d'érable promet une texture onctueuse avec un apport protéique bien supérieur à celui d'une mousse au chocolat traditionnelle. Mais cette recette est-elle vraiment intéressante sur le plan nutritionnel ? Peut-elle remplacer une vraie mousse au chocolat ? Nous avons demandé son avis à la nutritionniste Pauline Pied.

Si vous avez envie d'un dessert chocolaté, gourmand et riche en protéines , une recette de mousse au chocolat revisitée à base de cottage cheese, de cacao et de sirop d'érable promet une texture onctueuse avec un apport protéique bien supérieur à celui d'une mousse au chocolat traditionnelle.

Mais cette recette est-elle vraiment intéressante sur le plan nutritionnel ? Peut-elle remplacer une vraie mousse au chocolat ? Nous avons demandé son avis à la nutritionniste Pauline Pied. La recette de la mousse au chocolat protéinée nécessite quelques ingrédients et se réalise en quelques minutes.

Les ingrédients (pour 2 portions) comprennent du fromage blanc allégé ou du cottage cheese, du cacao, du sirop d'érable et des framboises. Le tout est mixé ensemble jusqu'à obtenir une texture parfaite et placé au frais pendant au moins 2 heures. Le dessert peut être conservé jusqu'à trois jours au réfrigérateur.

Contrairement à une mousse au chocolat classique, dont les principaux ingrédients sont généralement les œufs, le chocolat et parfois le beurre, cette version repose sur un produit laitier riche en protéines. Le fromage blanc allégé ou le cottage cheese apporte en moyenne entre 10 et 13 grammes de protéines pour 100 grammes. Résultat : une portion de cette recette peut facilement fournir une quinzaine de grammes de protéines, soit davantage qu'une mousse au chocolat traditionnelle.

Pour les personnes qui pratiquent une activité physique ou qui cherchent à augmenter leurs apports protéiques au cours de la journée, cela peut constituer une option intéressante. Mais Pauline Pied, diététicienne nutritionniste, préfère nuancer l'engouement autour de cette recette. Pour elle, ce n'est pas du tout une mousse au chocolat dans la définition.

C'est plutôt une sorte de dessert protéiné à base de cottage cheese qui ressemble visuellement à une mousse au chocolat, mais qui est beaucoup plus riche en protéines. Selon la nutritionniste, l'intérêt principal de la recette réside dans son apport protéique et son profil nutritionnel plus léger en sucres et en matières grasses. Pour les personnes qui cherchent à augmenter leurs apports en protéines ou qui veulent une collation un peu moins sucrée et moins grasse, ça peut être intéressant.

Pauline Pied estime que ce dessert peut trouver sa place dans certaines situations, notamment après une séance d'activité physique. Cette mousse peut être intégrée comme collation post-sport pour des personnes qui cherchent à augmenter leurs quotas en protéines. Je pense que c'est une collation sympa à tester. L'association des protéines du fromage blanc et des glucides apportés par le sirop d'érable et les framboises peut en effet contribuer à la récupération après l'effort.

Mais qu'en est-il du goût ? C'est sur ce point que la spécialiste reste prudente. Je suis assez curieuse de tester parce que j'ai déjà essayé plusieurs recettes sucrées avec du cottage cheese. Pourtant, j'adore ce produit en version salée, mais honnêtement, certaines recettes sucrées que j'ai testées n'étaient pas très bonnes.

La texture très crémeuse obtenue après mixage pourrait séduire certains gourmands, mais le goût particulier du cottage cheese ne fait pas toujours l'unanimité lorsqu'il est utilisé dans des desserts. Peut-elle remplacer une vraie mousse au chocolat ? Là, pour Pauline Pied, la réponse est claire : pas forcément. Se dire que c'est mieux qu'une mousse au chocolat classique, ce n'est pas forcément mon avis.

Moi, je suis plutôt d'avis de manger une vraie mousse au chocolat de temps en temps et de se faire plaisir. La nutritionniste rappelle qu'une alimentation équilibrée laisse aussi une place aux desserts plaisir. Il vaut parfois mieux savourer une vraie mousse au chocolat avec du chocolat, des œufs, du sucre et du beurre plutôt que de chercher systématiquement à remplacer les recettes traditionnelles.

Sinon, on risque de ne pas être totalement satisfait et de rester dans une forme de frustration





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