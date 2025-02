Mourad Guichard au Friendly: Débat sur la désinformation

Le journaliste Mourad Guichard animera un débat sur la désinformation au bar Le Friendly à Decazeville le 15 février.

Mourad Guichard , journaliste indépendant, engagé mais non militant comme il le précise, est connu pour sa franchise. Longtemps journaliste pour Libération, chroniqueur à l’Humanité et au Canard Enchaîné, il anime également la chronique « L’œil de Moumou » sur Le Média TV.

Invité par Emmanuelle et Christophe du bar Le Friendly, situé au 2 avenue Victor Hugo, place de la Vitarelle à Decazeville, Mourad Guichard animera ce samedi 15 février à partir de 14 heures un débat sur le thème « La Fabrique de la (dés)information ». « Je suis sollicité partout en France. J’aime rencontrer les citoyennes et les citoyens de ce pays, les écouter et savoir ce qu’ils pensent quand ils expliquent pourquoi ils n’allument plus la télévision. Globalement, je pense qu’ils ont raison. On constate qu’il y a un problème de régulation. En dépit des alertes de l’ARCOM, certaines chaînes continuent en toute impunité ». Le débat se déroulera au Friendly, ce samedi 15 février dès 14 heures. Par ailleurs, Mourad Guichard consacrera prochainement un reportage dans l’Humanité sur le bar Le Friendly, un lieu où débats et rencontres s’opèrent autour de la musique, des jeux et de la culture. Un lieu pour toutes les générations. Le Friendly modifie ses horaires d’ouverture : les mardi, mercredi et jeudi de 13 heures à 21 heures ; les vendredi et samedi de 13 heures à 22 h 30 et le dimanche de 13 heures à 22 h 30. Contact : 07 69 00 97 69





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Journalisme Désinformation Mourad Guichard Débat Le Friendly

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'Ademe et ses Recommandations sur l'Hygiène, un Débat Houleux en FranceL'Agence de la transition écologique (Ademe) a publié un guide de ménage écologique en décembre 2024 qui recommande de changer de sous-vêtements tous les jours, mais de porter un tee-shirt jusqu'à cinq jours et un jean jusqu'à trente jours avant de le laver. Ces recommandations ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux et par les commentateurs de droite qui accusent l'Ademe de paternalisme et d'administration pléthorique. Le débat s'étend sur les normes d'hygiène françaises, qui semblent plus élevées que la moyenne européenne.

Lire la suite »

Alain Aspect et l'Expérience de Bell : Trancher le Débat sur la Mécanique QuantiqueL'article présente l'histoire de l'expérience menée par le physicien français Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, qui a permis de trancher le débat entre Niels Bohr et Albert Einstein sur l'interprétation de la mécanique quantique. L'expérience, basée sur les travaux de John Bell, utilise des photons pour déterminer si les propriétés d'un objet quantique sont déterminées indépendamment de leur mesure (réalisme local) ou si elles sont influencées par l'observation (intrication).

Lire la suite »

Violence contre le député de la 5e circonscription du Gard Alexandre Allegret-Pilot, du sursis réclamé à l’encLe débat juridique s’est porté sur une possible requalification des faits de violence en outrage.

Lire la suite »

Pourquoi l’introduction du «contrôle coercitif» dans le Code pénal fait débat parmi les spécialistes ?Des spécialistes de cette notion sociologique se montrent critiques de l’amendement tel qu’il a été adopté. Voire questionnent l’opportunité même d’en faire un délit.

Lire la suite »

Pourquoi le choix de Virginie Efira pour interpréter Gisèle Halimi dans un biopic fait-il débat ?L’annonce du choix de Virginie Efira dans le rôle de Gisèle Halimi dans le film « Hors la loi » a suscité des réactions sur les réseaux sociaux

Lire la suite »

Levi's Propose de Laver Ses Jeans Plus Rarement, Provoquant une DébatLevi's a recommandé de laver ses jeans 15 à 30 fois avant un lavage, provoquant une vive discussion sur les réseaux sociaux.

Lire la suite »