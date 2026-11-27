La cour d'assises d'appel de Périgueux a confirmé la peine de perpétuité pour Mounir Boutaa, responsable du brûlage vif de Chahinez Daoud en 2021.

La cour d'assises d'appel de Périgueux a rendu son verdict ce vendredi 27 novembre en confirmant la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité de Mounir Boutaa. Ce jugement intervient plus de cinq ans après l'assassinat de Chahinez Daoud, survenu le 4 mai 2021 à Mérignac, en Gironde. La victime avait été brûlée vive par son époux après avoir été blessée par balles.

Verdict maintenu pour le meurtre de Mérignac

Mounir Boutaa, aujourd'hui âgé de 50 ans, subit une peine identique à celle prononcée en première instance. Cette décision de justice sanctionne le meurtre barbare de son épouse, Chahinez Daoud, alors âgée de 31 ans et mère de trois enfants. La cour a également imposé une période de sûreté de 22 ans, durant laquelle il ne pourra bénéficier d'aucune libération conditionnelle.

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À l'issue de cette durée de sûreté, la sortie de prison ne sera pas automatique pour l'accusé. Mounir Boutaa devra alors être placé dans un centre spécialisé où sa dangerosité psychique et criminologique sera réévaluée chaque année par les autorités compétentes. Il dispose actuellement de dix jours pour former un pourvoi en cassation contre cette décision judiciaire.

Déclarations de l'accusé et plaidoiries du procureur

Devant la cour, Mounir Boutaa a présenté ses excuses à la famille de la victime. Il a déclaré vouloir demander pardon au monde entier, tout en soutenant qu'il plaide la nécessité et qu'il était obligé d'agir ainsi. Il a également évoqué un prétendu complot contre sa personne, refusant de pleinement admettre la responsabilité unique de ses actes.

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L'avocate générale, Cécile Kauffman, avait initialement requis la peine maximale contre Mounir Boutaa. Elle a insisté auprès des jurés sur la dangerosité psychique, criminologique et sociale de l'accusé. Son réquisitoire a appelé à ne pas réduire la peine, malgré l'altération du discernement de Mounir Boutaa au moment des faits, comme l'avaient relevé les experts psychiatriques.

Contexte de violence conjugale et harcèlement

Les faits s'inscrivent dans un contexte de violences conjugales avérées et prolongées. Chahinez Daoud avait décidé de quitter son mari et avait engagé une procédure de divorce. Mounir Boutaa avait déjà été condamné à 18 mois de prison pour avoir tenté de l'étrangler, mais le harcèlement avait continué malgré son incarcération.

Le 4 mai 2021, Mounir Boutaa, venant de sortir de prison, s'était rendu au domicile de Chahinez Daoud dans le quartier du Burck. Après avoir attendu plusieurs heures près de son domicile, il lui a tiré dans les jambes avant de l'asperger de liquide inflammable. Il a ensuite mis le feu à la jeune femme avec un briquet, puis a menacé un voisin avant d'incendier la maison.

Enjeux légaux et suite de la procédure

La défense, conduite par les avocates Anaïs Divot et Elena Badescu, plaidait pour la prise en compte des troubles psychiatriques de Mounir Boutaa. Elle proposait une peine de 30 ans de réclusion, accompagnée d'une éventuelle hospitalisation sous contrainte ou d'une rétention de sûreté, privilégiant une sanction à vocation médicale plutôt que purement punitive.

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Ce procès en appel constitue une étape cruciale dans la prise en compte des féminicides en France. Il met en lumière les défaillances du système d'alerte, notamment l'enregistrement incorrect de la dernière plainte de Chahinez Daoud par un policier lui-même condamné pour violences conjugales. La confirmation de la peine perpétuelle marque une réponse judiciaire forte à ces actes de barbarie.