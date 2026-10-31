Moulinex 12-en-1 : le robot cuiseur à 165,29 euros qui défie le Cookeo

Le robot cuiseur Moulinex 12-en-1 est proposé à 165,29 euros sur Amazon. Avec 12 programmes et une cuve de 5 litres, il mise sur la cuisson douce face au Cookeo.

Le robot cuiseur Moulinex 12-en-1 est proposé au prix de 165,29 euros sur Amazon. Cet appareil de cuisine, qui compte douze programmes automatiques, se positionne comme une alternative au Cookeo, le robot cuiseur star de la même marque. Il cible les familles de cinq à six personnes grâce à sa cuve amovible de 5 litres.

Douze programmes pour tous les repas

Le Moulinex 12-en-1 couvre de nombreuses préparations du quotidien. Il gère automatiquement le temps et la température de cuisson selon le programme sélectionné. Les modes disponibles incluent le riz, le mijoté, la cuisson lente, la vapeur, la soupe, la pâtisserie, la confiture, le yaourt maison et même le pain.

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Cette polyvalence permet de préparer des plats complets et variés sans surveiller la cuisson. La fonction maintien au chaud garde les plats à bonne température jusqu’au service. La cuve antiadhésive amovible passe au lave-vaisselle, ce qui simplifie le nettoyage.

Une cuisson douce face au Cookeo

À la différence du Cookeo, qui mise sur une cuisson très rapide sous pression, l’appareil de cuisine Moulinex privilégie une cuisson plus douce. Cette approche vise à respecter toutes les saveurs des aliments. Les mijotés, les soupes de légumes et les plats de riz peuvent ainsi être préparés pour régaler toute la famille.

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Grâce à son panier vapeur, l’appareil permet de cuisiner des repas sains, sans matière grasse. Le gain de temps est considérable pour les utilisateurs. L’appareil est livré avec une cuillère à riz, une cuillère à soupe, un verre doseur et un livret de recettes pour se lancer.

Un prix attractif et des avantages Amazon

Le Moulinex 12-en-1 est une porte d’entrée idéale pour celles et ceux qui veulent s’essayer aux robots de cuisine. Son prix de 165,29 euros sur Amazon le rend accessible. Les membres Prime profitent de la livraison gratuite, et le retour reste possible pour toutes et tous pendant 30 jours.

D’autres offres Ventes Flash sont disponibles sur Amazon, notamment sur des produits LEGO Botanicals, un airfryer Ninja CRISPi, des aspirateurs robots Roborock et Dreame, ou encore une machine à café à grain Ninja. Ces promotions s’adressent aux consommateurs à la recherche de bons plans sur l’électroménager et les articles de cuisine.