Motorola Signature 27 : Le smartphone le plus cher du marché à 1899 euros

Motorola lance le Signature 27 à 1899 euros le 16 novembre. Ce smartphone ultra-premium mise sur un écran à 12 000 nits et un téléobjectif 200 MP pour justifier son prix record.

Motorola officialise le lancement du Signature 27, son nouveau smartphone ultra haut de gamme, qui s'affichera au prix record de 1899 euros. Cet appareil sera disponible à la précommande à partir du 16 novembre et en vente à compter du début décembre. Cette nouvelle génération succède au premier Signature et s'inscrit dans une stratégie de positionnement extrême sur le marché des terminaux premium.

Une stratégie tarifaire audacieuse

Motorola choisit de hausser drastiquement ses tarifs pour justifier son ambition technologique. Alors que le premier modèle était critiqué pour son rapport qualité-prix à 1299 euros, la marque impose désormais un seuil de 1899 euros. Cette décision vise à positionner le Signature 27 comme le téléphone le plus onéreux du marché actuel, en dehors des modèles pliables. L'objectif est de capter une niche d'acheteurs exigeants prêts à investir massivement pour des spécifications techniques inédites.

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Des performances photographiques inédites

Le Signature 27 mise tout sur l'photographie pour convaincre sa cible. Il embarque un téléobjectif exclusif de 200 mégapixels dont la fiche technique reste mystérieuse concernant l'ouverture de l'objectif. Cette optical s'associe à un capteur grand-angle Sony LYTIA L910 de 50 mégapixels et à un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le capteur selfie avant offre également une résolution de 50 mégapixels. Motorola revendique la première place sur DxO Mark, utilisant cette reconnaissance comme preuve d'excellence technique face à la concurrence.

Un écran et une autonomie record

L'écran de 6,78 pouces promet une luminosité exceptionnelle de 12 000 nits, une performance que Motorola affirme sans précédent pour les modèles dépassant 1 799 euros en Europe. La résolution est de 1,5K et la fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz, soit une baisse par rapport aux 165 Hz du modèle précédent. La batterie offre une capacité considérable de 7000 mAh, contre 5200 mAh sur le premier Signature, assurant une autonomie très généreuse. La recharge filaire reste à 90W et la charge sans fil jusqu'à 50W.

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Configuration matérielle et logiciels

La puissance interne est assurée par la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, garantissant une performance de pointe. Deux configurations sont proposées le 16 novembre : une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et une autre avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le téléphone sera livré avec Android 17 et bénéficiera de sept ans de mises à jour majeures et de correctifs de sécurité, répondant aux exigences des utilisateurs longue durée.

Disponibilité et financements alternatifs

Motorola propose le Signature 27 dans deux coloris : Coal Smoke (gris foncé) et Capulet Olive (vert olive). À ce prix, Motorola souligne que le terminal sera compatible avec le service de confidentialité Anon. Le tarif du modèle 16 Go plus 512 Go sera communiqué prochainement. Cette sortie rapide et ambitieuse interroge le marché, mais confirme la volonté de Motorola de se réinventer comme leader technologique de niche.