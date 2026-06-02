Motorola Razr Fold Review: Is It a Competitor to the Galaxy Z Fold 7?

The Motorola Razr Fold is a foldable phone that offers a larger screen, a larger battery, faster charging, and a triple 50-megapixel camera module compared to the Galaxy Z Fold 7. However, it is priced at $1,999, making it more expensive than the Galaxy Z Fold 7. The passage also mentions that the Snapdragon 8 Gen 5 processor used in the Razr Fold is one generation behind the Snapdragon 8 Elite Gen 5 used in most other smartphones. The passage also discusses the phone's design, build quality, and features, as well as its performance and camera capabilities.

Test du Motorola Razr Fold : j'ai testé le premier pliable 'livre' de la marque, il cache bien son jeu Premier pliable au format livre pour Motorola : le Razr Fold est-il un vrai rival du Galaxy Z Fold 7 ?

Après dix jours de test, voici le verdict de Frandroid. Pendant que Samsung empilait les générations de pliables au format livre et que Motorola se contentait de ses clapets Razr, on attendait ce moment depuis un bon moment : un vrai grand pliable signé Motorola. Le voilà.

Le Razr Fold abandonne le format à clapet pour s'ouvrir comme un carnet sur une dalle interne de 8,1 pouces, et il débarque avec une fiche technique qui, sur le papier, regarde tout le monde de haut. Plus grand écran, plus grosse batterie, charge la plus rapide, triple module 50 mégapixels, stylet fourni : Motorola a coché à peu près toutes les cases.

J'ai passé une dizaine de jours avec ce téléphone comme appareil principal, et c'est précisément là que les choses se compliquent. Une fiche technique flatteuse ne dit jamais comment un appareil se comporte une fois dans la poche, sous le soleil, en pleine partie ou un mauvais jour de réseau.

La vraie question n'est donc pas de savoir si le Razr Fold gagne le concours des chiffres, il le gagne souvent, mais de savoir ce que tout ça donne au quotidien, et si arriver après des concurrents qui ont sept générations d'avance suffit pour exister. Voici ce que j'en retire.

Vous l'aurez compris au regard de cette fiche technique, Motorola ne cherche pas à proposer un pliable 'accessible' : à 1 999 €, on est en plein territoire du Galaxy Z Fold, juste sous le tarif habituel du. Le constructeur compense par la générosité de la configuration (16 Go de RAM et 512 Go de stockage en version de base, là où certains rivaux démarrent à 256 Go) et par le stylet livré dans la boîte en Europe, alors qu'aux États-Unis il est facturé en supplément.

Alors, avant de lancer le test, il y a un détail qui mérite qu'on s'y arrête : le processeur. Motorola a retenu le Snapdragon 8 Gen 5, et non le 8 Elite Gen 5 qui équipe la plupart des smartphones de ce début 2026. C'est une puce un cran en dessous du tout dernier haut de gamme de Qualcomm, un choix qui sent l'arbitrage budgétaire.

Reste à voir si ce compromis se ressent à l'usage, on y reviendra dans la partie performances. Première prise en main, et je dois l'admettre : ça respire le sérieux. Le Razr Fold tient bien dans la paume, sans cette impression de plaque épaisse qu'on retrouvait sur les premiers pliables. Fermé, il passe sous la barre du centimètre (9,9 mm) et affiche 240 g sur la balance.

C'est plus lourd que leet ses 218 g, mais l'écart reste raisonnable une fois en main, et la répartition du poids est plutôt bonne. Côté finitions, Motorola assume un parti pris mode. Deux coloris seulement, tous deux certifiés Pantone : un Blackened Blue à motifs gravés façon diamant et un Lily White au toucher plus soyeux. Mon exemplaire était le bleu sombre, qui passe d'ailleurs facilement pour du noir à l'œil nu.

Le dos n'est pas en verre dépoli classique, mais dans une matière texturée, à la fois agréable sous les doigts et un peu plus accrocheuse, au sens propre comme au figuré, puisqu'elle attrape volontiers la poussière et les peluches de poche, qu'on enlève à l'ongle. Ultra-fin, ne laisse presque aucune prise au pouce pour l'ouvrir – on glisse, on s'y reprend à deux fois – Motorola a ménagé un appui qui rend l'ouverture nettement plus naturelle.

Ça paraît un détail tant qu'on n'a pas vécu la frustration inverse. Au quotidien, ouvrir le Razr d'une main devient un geste fluide plutôt qu'un petit combat. Et, il y a le bloc photo. Il fait saillie de façon assez généreuse à l'arrière.

Motorola justifie ce volume par des capteurs plus gros, on verra que l'argument tient debout, et la pente douce qui mène à l'îlot évite l'effet 'marche d'escalier'. Ce n'est pas le plus discret, mais ce n'est pas non plus inélégant. La charnière est en acier inoxydable, avec ce mécanisme en goutte d'eau devenu standard sur le haut de gamme. Le mouvement est franc, bien amorti, sans jeu.

À l'avant, l'écran de couverture est protégé par du Gorilla Glass Ceramic 3, une première mondiale sur smartphone. Concrètement, l'étanchéité affiche une double certification IP48 et IP49. Le premier indice signifie une protection contre les petites particules et une immersion jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes ; le second, plus rare, certifie la résistance aux jets d'eau à haute température. Pour un pliable, dont la mécanique reste un point de fragilité, c'est rassurant.

Enfin, côté commandes, avec deux autres irritants. D'abord, le bouton d'alimentation est un peu mou sous le doigt.

Enfin, le capteur d'empreintes est intégré au bouton latéral, fiable lors de mes essais, mais placé assez haut sur la tranche : il faut allonger le pouce pour l'atteindre. C'est mon principal reproche côté commandes, avec deux autres irritants





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