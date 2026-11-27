Motorola prépare le Razr Flex, un smartphone pliable compact de 5000 mAh rivalisant avec le Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Duo, mais avec des résistances limitées.

Motorola semble sur le point de lancer un nouvel appareil pliable nommé Razr Flex, qui se distingue par une taille plus compacte que ses principaux rivaux directs. Selon des informations récentes circulant sur le web, ce nouveau modèle vise à offrir une alternative plus maniable et potentiellement moins onéreuse sur le marché des smartphones à écran flexible.

Dimensions Compactes et Autonomie Renforcée

Les données issues de la fuite technique indiquent que l'appareil fermé mesure 110 x 76 x 12,6 mm et pèse 215 grammes. Cette configuration le rend plus épais que le Galaxy Z Fold 8, qui affiche 9,7 mm, et même que l'iPhone Duo avec ses 11,3 mm. Cependant, Motorola compense cette épaisseur accrue par une batterie de grande capacité, totalisant 5 000 mAh répartis en deux cellules distinctes. En comparaison, les concurrents directs cités disposent d'une batterie de 4 800 mAh, ce qui pourrait garantir une meilleure autonomie au Razr Flex grâce à un écran moins énergivore.

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Écran Fluide et Caparature Photo Limitée

L'écran intérieur du Motorola Razr Flex promet une fluidité exceptionnelle grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, soit 165 images par seconde. Cette spécification surpasse celle des concurrents, qui se contentent de 120 Hz, offrant un avantage noticeable lors d'utilisations ludiques ou de défilement rapide. Côté photographie, le dispositif est équipé d'un capteur principal de 50 Mpx et d'un ultra grand-angle de 50 Mpx, sans présence de téléobjectif optique. La mention d'un zoom 30x sur la fiche technique se révèle être numérique, impliquant un simple recadrage numérique de l'image qui peut dégrader significativement la qualité finale.

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Protection IP Inférieure et Processeur Incertain

L'une des lacunes majeures du Razr Flex concerne sa résistance aux éléments, avec des certifications IP48 et IP49 évoquées pour les deux écrans. Le chiffre 4 indique une protection uniquement contre les objets solides supérieurs à un millimètre, permettant ainsi à la poussière fine et au sable de s'infiltrer dans la charnière. Bien que le Galaxy Z Fold 8 partage ce même point faible avec un IP48, l'iPhone Duo offre une protection supérieure avec un standard IP68, garantissant une étanchéité complète à la poussière. Par ailleurs, la puissance de la puce reste ambiguë, un document de certification de mi-novembre mentionnant la référence SM8845 Pro, qui pourrait correspondre au Snapdragon 8 Gen 5 Pro, classé juste en dessous du haut de gamme actuel de Qualcomm.

Prix Compétitif et Détails de Charge

Le positionnement tarifaire du nouveau venu laisse envisager une stratégie agressive, avec une mention de 1 510,90 € en version 12 + 256 Go rapportée par un revendeur portugain fin octobre. Ce prix se situerait sous les tarifs de référence des rivaux, hors promotions ponctuelles. En termes de recharge, la charge filaire n'est pas précisée, tandis que la recharge sans fil Qi2 de 25 W est confirmée, permettant l'utilisation d'accessoires aimantés. Chaque écran du pliableintègre par ailleurs sa propre caméra selfie de 32 Mpx.