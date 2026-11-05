Motorola Moto Buds 2 Ultra : Bose et IA pour 199 euros

Découvrez les Moto Buds 2 Ultra de Motorola. Une fusion entre la technologie acoustique Bose et l'intelligence artificielle, le tout pour un prix de 199 euros.

Motorola dévoile officiellement ses Moto Buds 2 Ultra, des écouteurs sans fil haut de gamme positionnés à 199 euros. Cette nouvelle gamme intègre une collaboration technologique majeure avec le spécialiste audio Bose pour le traitement du son et de la réduction du bruit. L'objectif est de proposer une expérience sonore immersive tout en incluant des fonctionnalités avancées d' intelligence artificielle, notamment la traduction en temps réel. Ces écouteurs visent à concurrencer les modèles premium d'autres marques tout en maintenant une accessibilité tarifaire distinctive sur le marché actuel.

Architecture Acoustique Bose et Knowles

Chaque oreillette des Moto Buds 2 Ultra est équipée de deux transducteurs distincts pour une restitution sonore précise. Le système repose sur un transducteur dynamique de 11 mm couplé à une armature équilibrée de marque Knowles. Cette configuration hybride, également présente sur les modèles Moto Buds 2 Plus présentés au MWC 2026, est calibrée par le procédé SoundDesign de Bose. Motorola indique que cette combinaison permet d'obtenir à la fois une profondeur significative dans les basses fréquences et la capture des nuances les plus subtiles dans les aigus. Le son profite également de la compatibilité Dolby Atmos et du suivi du mouvement de la tête via Dolby Head Tracking.

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Réduction de Bruit Bose QuietControl

La réduction active du bruit (ANC) utilise la technologie Bose QuietControl, une innovation reconnue pour son efficacité. Ce système s'adapte dynamiquement à l'environnement sonore de l'utilisateur, qu'il se trouve dans les transports en commun, dans un bureau bruyant ou en vol. Un mode Transparence dédié permet de conserver une conscience de l'environnement extérieur sans retirer les écouteurs. Cette approche software offre un contrôle fin de l'isolement phonique, dépassant la simple atténuation passive pour offrir un confort auditif personnalisé selon les déplacements.

Microphones CrystalTalk et Fonctionnalités IA

Pour la qualité des appels vocaux, Motorola a intégré six microphones au total, soit trois par écouteur. Chaque oreillette dispose également d'une unité de captation de la voix dédiée. Le traitement du signal repose sur l'algorithme CrystalTalk AI, disponible sur les smartphones Motorola compatibles, pour supprimer les bruits de fond ambients. L'application mobile Moto Buds, présente sur Google Play et l'App Store, permet de configurer un égaliseur avec l'option Bass Boost et d'activer un mode Gaming pour réduire la latence. Des fonctionnalités comme Head Gestures permettent de gérer les appels par des mouvements de la tête.

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Intégration Qira et Autonomie du Boîtier

L'assistant vocal Motorola Qira s'active par une pression longue sur l'écouteur gauche et nécessite un compte Motorola. La commande vocale Hey Qira sera ajoutée dans les prochains mois. L'autonomie atteint jusqu'à 37 heures avec le boîtier, grâce à une batterie de 576 mAh compatible Qi2. Chaque écouteur possède une batterie de 58 mAh et offre une autonomie de 5 heures. Une charge rapide de 10 minutes procure 3 heures d'écoute. La connexion Bluetooth 6.0 assure la liaison entre les appareils. Les dimensions des écouteurs sont de 35,55 x 20,66 x 26,70 mm pour 5,55 g chacun.

Disponibilité et Prix en France

Motorola annonce la disponibilité des Moto Buds 2 Ultra en France prochainement. Le prix public conseillé est fixé à 199 euros TTC. Ce positionnement se veut mesuré face aux offres premium de Bose, Apple ou Sony. Bien que l'autonomie soit inférieure à celle des Moto Buds 2 qui promettaient 11 heures et 48 heures, la résistance accrue justifie cette différence. La fonction Audio Share permet le partage de flux avec une seconde paire compatible. L'intégration de Google Find Hub nécessite Android 9 minimum.