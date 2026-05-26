Motorola accused of inserting questionable affiliate links on Amazon app without user notification

Since a recent update, Motorola's smartphones have been inserting affiliate links on the Amazon app without notifying users. The affiliation is questionable as it redirects commissions to a third-party creator who may not be affiliated with the manufacturer. Users can disable the 'Smart Feed' feature to avoid the issue.

La dernière mise à jour de Motorola inclut un étrange comportement. Il permet aux smartphones du constructeur d'insérer des liens d'affiliation sur l'application Amazon sans en avertir les utilisateurs.

C'est une affiliation plus que douteuse que l'on retrouve sur les smartphones de Motorola. Depuis une récente mise à jour, le constructeur voit certains de ses smartphones ne facture pas plus les utilisateurs.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site. En cliquant sur 'J'accepte tout', vous consentez aux finalités susmentionnées pour l'ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment.

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Cependant, l'affiliation, elle, renvoie vers une créatrice de contenu qui n'a aucun lien apparent avec le constructeur. Pire, le code repéré par 9to5Google ne correspondrait pas à celui de la créatrice. On se retrouve donc avec un smartphone qui détourne les commissions Amazon pour le compte d'un tiers qui ne serait peut-être pas la créatrice elle-même. Une situation qui touche les Razr 2026, les Contacté par 9to5Google, Motorola n'a pas fait de commentaires pour le moment.

En attendant une réponse détaillée sur le rôle que joue le constructeur dans cette affaire, les utilisateurs peuvent désactiver 'Smart Feed'. Il leur suffit de se rendre dans les paramètres du smartphone puis dans l'onglet Application. Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

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Motorola Affiliate Links Amazon App Smart Feed Affiliation Third-Party Creator

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