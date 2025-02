Motion de défiance à Franceinfo tv : le directeur Laurent Delpech demande son départ

La rédaction de Franceinfo tv a voté une motion de défiance à 87% contre son directeur Laurent Delpech, suite à des erreurs et incidents récents à l'antenne. La rédaction réclame également une refonte de la gouvernance et une meilleure implication dans les décisions stratégiques.

La rédaction de Franceinfo tv a demandé vendredi le départ «définitif» de son directeur Laurent Delpech , via une motion de défiance votée à 87%, liée notamment à «la détérioration de l'image de la chaîne». «Ce scrutin traduit une colère profonde face à une gouvernance qui, jusqu'ici, n'a pas su répondre aux inquiétudes et aux attentes des équipes», a indiqué la rédaction dans un communiqué. Sur 130 votants, trois votants ont choisi de ne pas se prononcer.

Outre «le départ de Laurent Delpech de la direction de Franceinfo tv», la rédaction demande «une refonte de la gouvernance afin que le directeur de l'information de France Télévisions et le directeur adjoint de Franceinfo tv prennent enfin la mesure des enjeux». Elle réclame aussi «une réelle association de la rédaction aux décisions stratégiques liées à l'arrivée sur le canal 16» (de la TNT) et «des garanties claires sur les moyens alloués, en adéquation avec nos ambitions éditoriales». Laurent Delpech, en fonction depuis septembre, s'est mis en retrait après deux incidents récents à l'antenne. Fin janvier, lors de la trêve conclue à Gaza, 200 détenus palestiniens libérés par Israël avaient été qualifiés «d'otages» dans un titre à l'écran. Franceinfo avait présenté ses excuses. «Le responsable a été mis à pied en attendant les résultats de l'enquête interne qui est diligentée», avait-il été précisé. Le 5 février, un nouvel épisode avait provoqué l'embarras, sur le plateau du présentateur Julien Benedetto : des invités dont un professionnel de l'hôtellerie ont débattu concrètement de la possibilité de transformer Gaza en «Côte d'Azur», suite à une idée formulée par le président américain Donald Trump. Franceinfo et France télé ont condamné «une séquence totalement inappropriée et regrettable», supprimée du site de la chaîne. La Société des journalistes de Franceinfo a dénoncé «deux atteintes graves» à la «crédibilité» de la chaîne en l'espace de quinze jours. Le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Kara, a annoncé la mise en place d'une «double validation sur l'ensemble des bandeaux» et le renforcement dorénavant «des échanges autour de la validation des sujets»





