Moti Guinguette : une guinguette itinérante redonne vie aux villages du Lot

Morgane et Élodie, âgées de 27 et 28 ans, ont créé une guinguette ambulante qui parcourt les routes du Gourdonnais dans le Lot. Leur camion aménagé permet d'organiser des soirées éphémères dans des villages isolés, offrant un lieu de rencontre et de fête aux habitants, avec des produits locaux.

Dans le département du Lot , deux jeunes femmes de 27 et 28 ans, Morgane et Élodie Renaud, ont créé une guinguette itinérante baptisée Moti Guinguette.

Leur camion aménagé sillonne les routes rurales du Gourdonnais pour redonner vie aux villages isolés. L'idée est née de leur constat : après l'afflux estival, les petites communes du Lot retombent dans le silence. Les habitants, pour trouver un bar ou un restaurant, doivent parcourir vingt minutes en voiture. Morgane, originaire du Cantal, se souvient de son enfance passée au bistrot du village avec son père et son frère.

Elle voulait recréer cette ambiance de convivialité et de lien social. Avec Élodie, revenue s'installer à Milhac après des années à Toulouse, elles ont décidé de monter un projet ambitieux : un bar ambulant qui se déplace de village en village, offrant une soirée de fête éphémère aux habitants. Leur camion, acheté sur mesure pour passer dans les ruelles étroites, a nécessité un investissement de 70 000 euros. Il a été homologué pour respecter les normes d'hygiène, d'assurance et d'électricité.

Les deux jeunes femmes ont dû faire preuve d'ingéniosité pour organiser l'espace réduit, avec un bar et une cuisine permettant de servir des tapas et des boissons. Les produits sont locaux, venant du Lot, de la Dordogne ou de la Corrèze, pour soutenir les producteurs et faciliter l'approvisionnement. La guinguette propose une carte de tapas renouvelée toutes les deux semaines selon les saisons, ainsi qu'une large sélection de cocktails.

Grâce à leur licence de grande restauration, elles peuvent servir des boissons alcoolisées à plus de 18 degrés à condition que les clients mangent en même temps. Les communes les sollicitent ou les invitent, et une autorisation est délivrée pour chaque étape. Le camion s'arrête dans des villages comme Calès, Couzou, Reilhaguet ou Fajoles. En installant quelques tables et une guirlande lumineuse, Morgane et Élodie transforment une place de village en lieu de rencontre.

L'ambiance rappelle les guinguettes d'autrefois, sauf qu'elles ne sont pas au bord de l'eau comme le dit Morgane en souriant. Ce projet est né d'une rencontre avec une fête foraine, où Morgane a eu l'idée d'un bar mobile. Après l'échec d'un café-couture à Toulouse, elles ont retrouvé le Lot avec cette vision claire. Le nom Moti Guinguette est un mélange de leurs surnoms : Momo pour Morgane et Titi pour Élodie.

En quelques mois, elles ont monté ce lieu de vie ambulant, parcourant les routes du Gourdonnais pour recréer du lien social dans des zones rurales où les occasions de sortie sont rares. Leur initiative est saluée par les habitants et les mairies, qui voient dans cette guinguette un moyen de redynamiser les villages. Les soirées sont préparées avec soin : chaque détail est pensé, du choix du camion à la sélection des produits.

Morgane et Élodie souhaitent montrer qu'il est possible de concilier vie rurale et animation culturelle. Leur guinguette itinérante est devenue un rendez-vous incontournable pour ceux qui cherchent à se rencontrer et à partager un moment convivial. Avec leur camion, elles prouvent que même dans les endroits reculés, il est possible de faire la fête et de créer une communauté. Elles continuent à sillonner les routes, répondant aux invitations des communes et apportant une touche de gaieté dans les campagnes.

La guinguette Moti est un exemple de résilience et de créativité, montrant que l'esprit de village peut renaître grâce à l'initiative de jeunes entrepreneurs





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