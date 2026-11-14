Mosimann Star Academy : La raison technique de son visage fermé

Le directeur de la Star Academy Mosimann lève le voile sur sa posture austère lors des primes. Il explique que ses oreilles actives ne lui permettent pas de sourire sans perturber le son.

Le DJ et producteur Mosimann s'adresse directement au public pour dissiper les malentendus concernant son attitude rigide lors des primes hebdomadaires de l'émission Star Academy. Accusé à tort de manquer d'empathie ou de joie, il justifie cette posture par une contrainte technique liée au port d' écouteurs spéciaux.

Une justification technique et auditive

Lors d'un live diffusé sur sa chaîne Twitch, Mosimann a clairement expliqué qu'il ne savait pas ce qu'était le sourire dans ce contexte précis. Il a révélé porter en permanence des écouteurs auditifs qui captent les sons avec une grande intensité. Cette présence constante dans ses oreilles signifie qu'il ne peut pas bouger la tête ou modifier son expression faciale. Tout geste pourrait accentuer, atténuer ou altérer le son qu'il entend, ce qui compromettrait la qualité du monitoring audio indispensable à sa direction musicale.

Also read Star Academy : Tracy conteste les nominations, Mosimann rappelle l'exigence de la compétition

Une accusation de détachement émotionnel

Depuis son arrivée à la direction de la Star Academy, de nombreux téléspectateurs ont critiqué son visage fermé. Certains spectateurs ont même déclaré qu'il semblait faire la tête ou rester indifférent face aux performances des élèves. Cette perception négative a été renforcée par les images diffusées sur la plateforme TF1, où son manque de réactivité visible contraste avec l'ambiance festive de l'émission. Les critiques ont pointé du doigt ce qui semblait être un manque d'engagement humain.

La défense d'un focus professionnel absolu

Mosimann a tenu à clarifier que cette expression neutre est en réalité un signe de concentration maximale. Il a souligné que chaque prestation est le résultat d'un travail acharné effectué par les élèves. Son objectif premier est de rester entièrement concentré sur leurs performances pour garantir leur succès. Cette rigueur apparente est donc une forme de respect professionnel envers les candidats, et non un manque de bienveillance. Il assume pleinement cette posture exigeante pour servir la musique.

Advertisement

Les réactions du corps professoral

Malgré les critiques du grand public, le corps professoral du château de Dammarie-les-Lys fait preuve de bienveillance envers ce nouveau directeur. Le professeur de danse a qualifié Mosimann de caméléon artistique, notant la diversité de leurs parcours respectifs. Cependant, les autres professeurs ont relevé que ceux-ci portent également des écouteurs, sans que cela ne les empêche de sourire ou de danser. Cette observation a ravivé le débat sur la compatibilité entre monitoring technique et expression faciale.

Un bilan nuancé pour la promotion 2026

L'arrivée de Mosimann marque une nouvelle ère pour la Star Academy, succédant à Michael Goldman. Les médias, comme Le Parisien et Télé-Loisirs, soulignent qu'il est davantage mis en avant médiatiquement en raison de son statut d'artiste de scène. Les élèves et les professeurs reconnaissent son parcours inspirant. La promo 2026 doit désormais s'adapter à ce style de direction unique qui privilégie l'écoute absolue à l'image souriante traditionnelle.