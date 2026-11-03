Mosimann Star Academy : engagement vegan et environnemental

Le directeur de la Star Academy, Mosimann, impose des règles strictes basées sur ses convictions vegan et écologiques, influençant sa vie quotidienne et son style vestimentaire.

Mosimann a repris les rênes de la Star Academy en tant que directeur du château de Dammarie-les-Lys, retrouvant un cadre qui a marqué sa vie il y a dix-huit ans. Loin de la scène musicale, le DJ franco-suisse impose désormais une discipline personnelle rigoureuse qui influence chaque aspect de son existence, y compris ses choix vestimentaires. Cette nouvelle étape professionnelle s'inscrit dans une vie régie par des convictions profondes qui refusent toute concession.

Engagement vegan absolu et mode éthique

Le directeur de la Star Academy applique le véganisme avec une intégrité totale, allant bien au-delà de l'alimentation. Il a décidé de ne plus jamais porter de cuir, de fourrure ou de toute autre matière issue de l'exploitation animale. Cet engagement éthique structure son quotidien et ses préférences stylistiques de manière inébranlable.

Also read Ce prime de la « Star Academy » a fait couler beaucoup de larmes

En France, moins de 200 000 personnes suivent un mode de vie similaire à celui de Mosimann. Le DJ assume pleinement ce statut minoritaire et refuse de faire des compromis sur l'utilisation de produits animaux dans son wardrobe. Sa démarche reflète une cohérence forte entre ses principes moraux et son image publique.

Préoccupations écologiques et protection naturelle

La protection de l'environnement constitue un pilier central des préoccupations de Mosimann, influençant ses habitudes de transport. À Paris, où il dispose d'un studio insonorisé dans l'est de la capitale, il privilégie les modes de déplacement doux pour rejoindre la Maison de la Radio où il anime une émission hebdomadaire.

Advertisement

Son engagement prend une dimension territoriale avec son opposition au projet d'autoroute A412. Ce projet vise à relier Thonon-les-Bains à Machilly en Haute-Savoie, une infrastructure qui menace les écosystèmes locaux. Mosimann s'inquiète spécifiquement de l'abattage potentiel d'arbres et de la perturbation des habitats naturels.

Conséquences et positionnement public

Ces convictions déterminent la manière dont Mosimann aborde sa direction de la Star Academy. Son attitude stricte sur les questions éthiques et écologiques façonne son autorité et ses interactions avec les candidats. La production a accepté certaines conditions pour le maintenir à ce poste clé, reconnaissant l'impact de sa personnalité.

Les réactions sur les réseaux sociaux démontrent que sa gestion stricte, notamment lors du recadrage d'Isabella, génère des débats intenses. Ses prises de position claires sur l'environnement et les animaux renforcent son image d'artiste engagé mais divisent également l'opinion publique.