Le 18 novembre 2026, Mosimann justifie son manque de retenue envers Kylian sur Twitch. Analyse des conséquences et des nouvelles nominations à Star Academy.

Le 18 novembre 2026, Mosimann a répondu aux critiques des spectateurs concernant son ton jugé trop direct lors de la émission de Star Academy. Le directeur a ouvert sa chaîne Twitch pour dissiper les malentendus nés autour de ses commentaires cinglants.

Mosimann justifie son franc-parler sur Twitch

Le 18 novembre 2026, Mosimann a clarifié la situation en admettant avoir oublié qu'il était filmé lors de ses interventions. Il a reconnu son arrogance passée en qualifiant son comportement d'arrogant et nonchalant. Cette franchise brutale a visé particulièrement le candidat Kylian après la période de nominations.

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Le 18 novembre 2026, Mosimann a expliqué que sa colère s'est manifestée lors d'un échange tendu. Il a invité le jeune artiste à adopter une pensée positive avant de s'exprimer. Cette demande visait à encourager une meilleure attitude face aux défis de la compétition.

Le choc des nominations et la réaction de Kylian

La nomination de Kylian au début du mois de novembre 2026 a provoqué une vive réaction. Mosimann a exprimé son dépit en affirmant que le candidat avait un poil dans la main. Ces mots ont été reçus comme une critique sévère de l'engagement du jeune artiste.

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Le 18 novembre 2026, Mosimann a exigé une vérité absolue sur la préparation musicale de Kylian. Il a suspecté une facilité dans le choix des chansons présentées. Le directeur a jugé la réponse du candidat comme étant la pire possible face aux standards exigés.

Amel sous pression et Cameron concerné

Amel a également été convoquée pour discuter de sa nomination récente. La jeune femme a exprimé son désarroi en sentant manquer d'authenticité. Mosimann a tenté de la rassurer tout en soulignant ses lacunes actuelles.

Cameron a subi le contrecoup de la colère du directeur lors de sa propre évaluation. Les tensions restent visibles au sein du groupe malgré les explications. Les candidats doivent faire face à des standards artistiques extrêmement élevés.

Les enjeux pour le prime du 20 novembre 2026

Le 20 novembre 2026 marquera le prochain prime de la saison. Mosimann a rencontré les trois candidats nommés un par un. Il leur a détaillé les raisons exactes de leur maintien en danger.

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Le 18 novembre 2026, Mosimann a aussi expliqué son manque de sourire lors des soirées. Cette attitude stricte fait partie intégrante de sa méthode de direction. La saison 14 de Star Academy se poursuit sous cette tension constante.