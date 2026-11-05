Mosimann répond au journaliste Matthou Bobard Delière sur son look aux NRJ Music Awards

Le directeur de Star Academy, Mosimann, riposte avec humour aux critiques de Matthou Bobard Delière concernant sa tenue aux NRJ Music Awards.

Le DJ et directeur de Star Academy, Mosimann, a engagé une interaction publique avec le journaliste de mode Matthou Bobard Delière suite aux critiques formulées sur son apparence lors des NRJ Music Awards. Cette controverse vestimentaire a été relancée le jeudi 5 novembre 2026 lorsque Mosimann a partagé une vidéo sur Instagram pour répondre directement aux remarques de son interlocuteur.

Une critique de style sévère lors de la cérémonie

Lors de la dernière édition des NRJ Music Awards, Mosimann a remporté le trophée de DJ de l'année, dix-neuf ans après sa participation à Star Academy. Sur scène, l'artiste a arboré une tenue futuriste signée par la créatrice Jeanne Friot, incluant un bustier distinctif. Cependant, cette mise en scène n'a pas convaincu Matthou Bobard Delière, qui a attribué un score de 4 sur 10 à son style. Le journaliste avait notamment souligné un excès de tissu dans la chemise et exprimé sa désapprobation concernant les chaussures portées par le musicien.

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La réponse virale de Mosimann sur les réseaux sociaux

En republiant la critique, Mosimann a choisi l'humour pour riposter, pointant du doigt l'apparence de son critique qui était vêtu d'un pyjama lors de l'évaluation. Il a déclaré avec ironie qu'il aurait acheté le pyjama de Matthou, tout en avouant être agacé par la constance du bon goût vestimentaire de son opposant. Cette réponse en vidéo a permis de transformer une critique sévère en un échange léger, permettant au DJ de conserver le contrôle du récit médiatique autour de son style personnel.

Un compromis vestimentaire pour le prime de Star Academy

La polémique a trouvé une issue concrète lorsque Mosimann a annoncé son intention d'adapter sa garde-robe pour les besoins de la production. Il a promis d'associer une chaussure noire et une chaussure blanche pour le prime de Star Academy prévu le vendredi 6 novembre 2026. Cette annonce a servi de pont entre la critique stylistique et les exigences pratiques de la télévision en direct, montrant une volonté de collaborer avec l'équipe de production tout en répondant aux commentaires de la presse spécialisée.

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Un contexte de vie en communauté sous haute surveillance

Cet incident s'inscrit dans une période de grande visibilité pour l'émission Star Academy, diffusée sur TF1 et TF1+. L'atmosphère au château est particulièrement tendue, comme en témoigne la réaction de l'élève Tracy qui a exprimé sa frustration envers ses camarades dans des images diffusées le mercredi 4 novembre 2026. Ces tensions internes se ajoutent aux dynamiques de pouvoir exercées par le directeur, Mosimann, qui rappelle régulièrement les règles de conduite aux candidats.

Clarifications post-élimination et attentes futures

Parallèlement aux enjeux vestimentaires, l'émission fait face à des discussions autour des candidats éliminés. Antoine, parti lors du prime du 31 octobre 2026, a tenu à clarifier sa relation avec Mosimann après une évaluation critique, précisant qu'il ne souhaitait pas créer de conflit. Alors que les élèves se préparent pour le prime des gagnants du 6 novembre 2026, l'attention reste focalisée sur les interactions entre les artistes, les critiques de la presse et la gestion de l'image publique des participants.