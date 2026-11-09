Mosimann et la Star Academy : Pourquoi il ne sourit jamais et les nouveaux formats d'évaluation

Mosimann explique son comportement durant les primes de la Star Academy et dévoile le nouveau système d'évaluation en trois équipes qui bouleversera le château.

Les téléspectateurs de la Star Academy ont observé un détail récurrent durant les cinq primes précédentes : le directeur Mosimann ne sourit jamais lorsqu'il regarde les prestations des élèves. Cette attitude, qui avait interpelé le public, trouve enfin une explication technique et professionnelle donnée par l'intéressé lui-même sur sa chaîne Twitch. Il ne s'agit nullement d'une attitude glaciale, mais d'une nécessité pour l'audio de sa prestation.

L'explication technique derrière l'absence de sourire

Mosimann a révélé que la présence d'oreillettes dans ses oreilles l'oblige à rester strictement immobile. Tout mouvement du visage, et plus particulièrement un sourire, pourrait modifier la position de l'appareil et donc altérer le son perçu. Cette contrainte physique est essentielle pour qu'il puisse écouter avec une précision maximale et mieux suivre les prestations des élèves qui se produisent devant lui. C'est une question de qualité technique avant tout.

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Ce comportement rigoureux s'inscrit dans la démarche d'exigence que Mosimann impose depuis son retour à la tête de l'émission. Il s'agit pour lui de s'assurer que chaque note et chaque interprétation sont entendues avec la plus grande fidélité possible. Cette explication sur Twitch permet de lever le doute sur sa bienveillance envers les candidats, souvent mal interprétée par les spectateurs moins au fait des contraintes techniques de la télévision en direct.

Un nouveau format d'évaluation en trois équipes

Outre son comportement, Mosimann a annoncé des changements majeurs pour le fonctionnement des évaluations prochaines. Les élèves vont désormais s'affronter en trois équipes distinctes, marquant une rupture avec les formats précédents. Cette nouvelle dynamique vise à intensifier la compétition au sein du château. L'objectif est de créer des dynamiques de groupe plus fortes et de pimenter les moments d'évaluation qui structurent la vie des candidats.

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Les couleurs des équipes ont été définies : les Bleus, les Rouges et les Jaunes. Ces trois groupes vont s'affronter lors des évaluations prévues pour le mardi 10 novembre 2026. Le vainqueur de cette confrontation sera épargné par les nominations, offrant un avantage stratégique majeur à l'équipe qui réussira cette performance collective. Cette information a été confirmée par le directeur lui-même, précisant les modalités de ce nouveau jeu.

Le mécanisme des nominations et le rôle du public

Le système de nomination pour le prime de samedi 14 novembre 2026 repose sur la défaite de deux équipes. Les deux équipes perdantes se retrouveront sur le banc des nommés. Une seule de ces deux équipes sera sauvée par le vote du public. Cette configuration laisse une large place à l'imprévu et au suspense, puisque le public ne sauvera pas nécessairement l'équipe la plus performante individuellement, mais celle qu'il soutient le plus.

Au sein de l'équipe perdante, chaque membre devra se défendre individuellement. Un seul candidat quittera l'aventure à l'issue de ce prime. Mosimann annonce que quatre ou cinq élèves pourraient donc être nommés. Cela signifie qu'un prime plein de suspense se profile à l'horizon pour la dizaine de candidats encore en lice. La dynamique change radicalement d'une semaine sur l'autre avec ce format.

Le contexte de Mosimann et ses précédentes révélations

Le retour de Mosimann à la Star Academy n'est pas anodin, car il connaît parfaitement l'émission qu'il a remportée en 2008. Son expérience passée de candidat lui donne une perspective unique sur les épreuves que traversent les élèves actuels. Il a d'ailleurs partagé avec le journal Femme Actuelle son souvenir éprouvant de son propre passage au château. Cette histoire personnelle nourrit sa direction actuelle et son exigence envers les nouveaux venus.

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Parallèlement à la gestion des évaluations, Mosimann reste attentif à l'ambiance au sein du château. Il a déjà recadré des candidats pour des comportements jugés insuffisants, comme le manque de courtoisie. Des tensions sont également visibles, comme en témoignent les récentes colères de Tracy contre les autres élèves. Ces éléments montrent que la gestion humaine reste aussi importante que la technique.

Enfin, d'autres révélations ont marqué l'actualité récente autour de l'émission. Vianney a promis un week-end particulier aux élèves pour enregistrer un hymne pour les Enfoirés. Des confessions personnelles ont également vu le jour, comme celle de Jessé sur son histoire familiale. Ces éléments divers contribuent à la richesse narrative de cette nouvelle saison de la Star Academy.