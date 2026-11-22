Le nouveau directeur de la Star Academy, Mosimann, explique pourquoi il refuse une relation avec une fan de l'émission et partage sa vision du célibat dans une récente interview.

Mosimann, artiste et directeur de la Star Academy, a récemment mis en lumière ses convictions personnelles concernant la vie sentimentale. Lors d'une interview diffusée sur la chaîne YouTube de Canal+ ce samedi 21 novembre, le trentenaire a révélé qu'il ne souhaitait pas s'engager avec une femme passionnée par l'émission dont il a la charge.

Un red flag lié à l'attrait pour l'émission

Le DJ a explicitement qualifié d'obsession pour la Star Academy comme un critère rédhibitoire dans le cadre d'une relation amoureuse. Il considère que cet engouement peut se traduire par une attitude de fanatique qui lui pose problème personnellement.

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Mosimann a précisé que cette fascination sous-entendait potentiellement que l'interlocutrice était une fan de l'émission ou adoptait une posture de spectatrice passionnée. Cette situation le gêne particulièrement car elle brouille les pistes relationnelles.

Il a expliqué qu'il est très difficile pour un artiste de jauger les véritables motivations derrière une attirance physique ou émotionnelle. Il craint de ne plus distinguer si une personne est intéressée par lui-même ou par l'ascendant et l'image publique qu'il incarne.

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Clarification sur son statut relationnel actuel

Face à ces incertitudes, Mosimann a tenu à clarifier sa position actuelle. Il se décrit comme un DJ qui n'a pas le temps de s'investir durablement dans un couple sérieux. Il assume pleinement ce statut de célibataire actif.

Le directeur de la Star Academy a déclaré être l'homme d'une nuit plutôt que l'homme d'une vie. Il a accepté cette réalité et verbalise clairement ce qu'il est capable d'offrir aujourd'hui dans le cadre d'une relation.

Cependant, cette déclaration ne signifie pas qu'il se ferme définitivement aux rencontres. Il reste ouvert aux possibilités de connexion, tant que l'équilibre et le respect de ses valeurs personnelles sont préservés par son entourage.

Contexte professionnel et familial de Mosimann

Ce positionnement intervient alors que Mosimann s'investit pleinement dans son nouveau rôle. Il prodigue des conseils aux académiciens et les met en garde contre certains écueils. Son implication est totale dans la gestion de la saison actuelle.

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Sur un plan plus personnel, Mosimann a également partagé des moments touchants concernant sa vie de père. Il a adressé un message tendre à sa fille, Hayden, lors de l'émission C à vous présentée par Mohammed Bouhafsi ce vendredi 9 octobre.

Sa nomination au poste de directeur a fait l'objet de négociations importantes. Des rumeurs indiquent qu'il aurait pu refuser de succéder à Michael Goldman à cause de Céline Dion. La production a dû faire des concessions pour le convaincra de rejoindre l'aventure télévisuelle.